Ceny transferowe: dokumentacja podatkowa dla transakcji w oddziale

W celu ustalenia limitu wyznaczajšcego obowišzek sporzšdzenia dokumentacji cen transferowych w oddziale zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce należy wzišć pod uwagę także wysokoœć przychodów lub kosztów jednostki macierzystej.

Okreœlenie limitu wartoœci dla transakcji, od którego należy sporzšdzić dokumentację cen transferowych, nie wydaje się trudnym zadaniem, zwłaszcza jeżeli chodzi o oddział przedsiębiorstwa zagranicznego. Oddział taki jest bowiem zobowišzany do prowadzenia własnych ksišg rachunkowych, z których można z łatwoœciš wyliczyć próg dokumentowania. Dlatego wydaje się, że przy sporzšdzaniu dokumentacji podatkowej cen transferowych dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce wystarczy wzišć pod uwagę wyłšcznie przychody lub koszty samego oddziału.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Okazuje się że nie jest to takie oczywiste. Takiemu ustalaniu limitu wartoœci dla okreœlenia obowišzku sporzšdzenia dokumentacji (o której mowa w art. 9a ustawy o CIT) sprzeciwia się art. 1 w zw. z art. 3 ust 2 ustawy o CIT, zgodnie z którym oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce nie należy traktować jako odrębnego podatnika. Problem ten stał się przedmiotem interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydanej 1 grudnia 2017 r. (0111-KDIB1-3.40.10.330.2017.1.PC).

We wniosku o interpretację oddział przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce wskazał, że zawiera transakcje z podmiotem powišzanym, tj. spółkš zależnš od przedsiębiorstwa zagranicznego. Ponadto wskazał, że w poprzednim roku podatkowym uzyskał on przychody oraz koszty w wysokoœci nieprzekraczajšcej 2 mln euro. Dlatego, zdaniem oddziału, nie jest on zobowišzany do sporzšdzania dokumentacji cen transferowych za rok 2017. Uważał, że przy rozpatrywaniu istnienia obowišzku sporzšdzenia dokumentacji należy brać pod uwagę wyłšcznie wysokoœć przychodów lub kosztów uzyskanych przez dany oddział, nie wliczajšc w to skonsolidowanych przychodów lub kosztów oddziału i jego centrali.

W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajšł odmienne od podatnika stanowisko wskazujšc, że w przypadku rozpatrywania obowišzku dokumentacyjnego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce należy wzišć pod uwagę sumę przychodów i lub kosztów oddziału i jego centrali (czyli skonsolidowane przychody lub koszty). Organ wskazał również, że oddział zagranicznego przedsiębiorcy nie jest na gruncie ustawy o CIT samodzielnym podatnikiem. Jest nim spółka zagraniczna i to właœnie dlatego na podstawie jej przychodu (lub straty) powinien być ustalony limit przychodów (lub kosztów).

Warto w zwišzku z tym pamiętać, że w przypadku wyliczania limitu wartoœci transakcji należy wzišć pod uwagę skonsolidowane przychody lub koszty również jednostki macierzystej. Uwzględnienie wysokich przychodów spółki macierzystej będzie prowadziło do znacznego zmniejszenia liczby potencjalnie udokumentowanych transakcji zawartych przez oddział przedsiębiorstwa zagranicznego, które przekraczałyby próg dokumentowania.

—Mariusz Aniszewski, PKF Consult