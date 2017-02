CIT-8: zeznanie roczne na papierze czy przez internet

- Czy stowarzyszenie, które nie korzysta z usług biura rachunkowego i które zatrudniało na podstawie umowy o dzieło kolejno w latach: 2014 – 6 osób, 2015 – 4 osoby, 2016 – 2 osoby, a rozliczenia prowadzi nie korzystając z komputerowych oprogramowań, ma prawo do złożenia za 2016 rok CIT-8 w wersji papierowej? Jeśli tak, to jaki jest w takim przypadku obowiązujący termin na jego złożenie? – pyta czytelnik.

Zasadniczo, stosownie do art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym (zeznanie CIT-8) do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Obecnie regułą jest, że zeznanie CIT-8 składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej (zob. art. 27 ust. 1c ustawy o CIT). W drodze wyjątku, na podstawie art. 27a ww. ustawy, CIT-8 można złożyć w formie dokumentu pisemnego, jeżeli podmioty obowiązane do ich sporządzenia są zwolnione na podstawie art. 45ba ust. 2 ustawy o PIT z obowiązku składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku.

Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 45ba ust. 1 ustawy o PIT (m.in. PIT-11) mogą być składane urzędowi skarbowemu w formie dokumentu pisemnego, jeżeli płatnicy wymienieni w art. 35 ust. 10, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 2 i art. 42e ust. 6, lub podmioty wymienione w art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 42a ustawy o PIT, są obowiązani sporządzić informację lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż pięciu podatników. W przypadku deklaracji i informacji składanych w trakcie roku liczbę podatników ustala się, uwzględniając wszystkich podatników od początku roku do dnia sporządzenia tych deklaracji i informacji (zob. art. 45ba ust. 2 ustawy o PIT). Jednak na podstawie art. 45ba ust. 3 ustawy o PIT, zasada ta nie ma zastosowania do ww. deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku, które w imieniu i na rzecz płatników lub podmiotów wymienionych w art. 45ba ust. 2 ustawy o CIT składa urzędowi skarbowemu przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej.

Zeznanie CIT-8 w formie papierowej mogą przesyłać te osoby prawne, które zatrudniają (także na umowach cywilnoprawnych) nie więcej niż pięciu pracowników i nie korzystają z pomocy biura rachunkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że:

- W 2016 r. (za który to rok będzie składane zeznanie CIT-8) stowarzyszenie zatrudniało na podstawie umowy o dzieło dwie osoby. Rozumiem, że tylko dla tych osób stowarzyszenie zobowiązane jest sporządzić deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku, o których mowa w art. 45ba ust. 1ustawy o PIT, tj. w przypadku tych osób informacje PIT-11.

- Stowarzyszenie nie korzystało z pomocy biura rachunkowego, które by w i imieniu i na rachunek stowarzyszenia składało w urzędzie skarbowym te informacje.

Należy zatem uznać, że stowarzyszenie ma prawo do złożenia zeznania CIT-8 za 2016 r. w formie papierowej.

Spełnienie ww. warunków przez stowarzyszenie do złożenia CIT-8 w formie pisemnej nie pozbawia go przy tym prawa do złożenia elektronicznego CIT-8.

Niezależnie od tego, czy zeznanie CIT-8 za rok 2016 zostanie przesłane do urzędu skarbowego w formie papierowej, czy elektronicznej, to stowarzyszenie ma czas na jego złożenie do 31 marca 2017 r.

