Jak podmioty powiązane powinny sumować wartości transakcji

W przepisach wskazano, że próg dokumentacyjny okreœla się dla „transakcji lub innych zdarzań jednego rodzaju". W praktyce podatnicy majš problemy z ustaleniem jak rozumieć „jeden rodzaj", które wartoœci brać pod uwagę i jak je liczyć.

Do końca 2016 r. podatnicy obowišzani byli do sporzšdzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji, których wartoœć w roku podatkowym przekroczyła okreœlone na stałym poziomie progi transakcyjne.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Obecnie jedynie wysokoœć progów dokumentacyjnych dla umów spółek osobowych oraz transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych pozostała na stałym, niezmienionym poziomie. Natomiast poziom pozostałych progów dokumentacyjnych jest zmienny i jest ustalany na podstawie przychodów osišgniętych przez podatnika w roku poprzedzajšcym rok podatkowy. Podatnicy powinni pamiętać, że chociaż zakres obowišzków dokumentacyjnych okreœlany jest na postawie przychodów lub kosztów, to przy okreœlaniu progów dokumentacyjnych należy wzišć pod uwagę jedynie wartoœć przychodów. Progi dokumentacyjne wzrastajš wraz ze wzrostem przychodów, przy czym najniższa wartoœć progu to 50 000 euro (w przypadku podatników, którzy osišgnęli przychody 2-3 mln euro), a najwyższa to 500 000 euro (w przypadku podatników, którzy osišgnęli przychody powyżej 100 mln euro).

Przykład

W 2016 r. wartoœć przychodów spółki A wyniosła 1 mln euro, a kosztów 3 mln euro. Spółka A jest więc zobowišzana do sporzšdzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2017 ze względu na osišgnięty poziom kosztów. Jaki próg transakcyjny będzie obowišzywał spółkę A skoro wysokoœć jej przychodów nie przekracza 2 mln euro?

Zgodnie z ustawš o CIT, za istotne transakcje lub inne zdarzenia uznaje się takie, których wartoœć przekracza 50 000 euro. Próg ten wzrasta jedynie w przypadku, gdy przychody podatnika przekroczš okreœlony poziom. Dlatego spółka A powinna przygotować dokumentacje cen transferowych dla transakcji jednego rodzaju o wartoœci przekraczajšcej 50 000 euro.

Niejasne regulacje...

Kontrowersje wzbudził wyrok WSA w Krakowie z 23 lutego 2017 r. (I SA/Kr 1290/16), w którym WSA, powołujšc się na wykładnię językowš, potwierdził stanowisko organu podatkowego wyrażone w interpretacji indywidualnej, zgodnie z którym okreœlenie „jednego rodzaju" miało dotyczyć wyłšcznie innych zdarzeń (a nie transakcji). W przypadku takiej interpretacji przepisów, podatnik byłby zobowišzany do udokumentowania wszystkich transakcji niezależnie od ich rodzaju, jeœli suma ich wartoœci przekroczyła okreœlone progi dokumentacyjne. Takie podejœcie mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której podatnik byłby zmuszony do sporzšdzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji o wartoœci znacznie niższej niż wartoœć progu dokumentacyjnego dlatego, że wartoœć pozostałych transakcji przekroczyłaby okreœlony próg dokumentacyjny. Mijałoby się to z celem wprowadzonych przepisów, ponieważ zgodnie z ustawš o CIT obowišzkiem dokumentacyjnym objęte sš „transakcje lub inne zdarzenia majšce istotny wpływ na wysokoœć dochodu (straty) podatnika". Transakcję o relatywnie niskiej wartoœci trudno okreœlić jako istotnš.

Jednak od czasu ukazania się wspomnianego wyroku, organy podatkowe wydały wiele interpretacji indywidualnych, zgodnie z którymi okreœlenie „jednego rodzaju" dotyczy również tran- sakcji (m.in. interpretacje dyrektora KIS z 8 wrzeœnia 2017 r., 0111-KDIB1-2.4010.193.2017. 1.AW i z 3 paŸdziernika 2017 r., 0111-KDIB1-2.4010.192. 2017.1.MM).

Ministerstwo Finansów wyjaœniło wskazane wštpliwoœci podatników w odpowiedzi na interpelację poselskš z 27 lipca 2017 r. Zgodnie z zaprezentowanym w niej stanowiskiem, do okreœlonych progów transakcji należy odnosić wartoœć jednego rodzaju transakcji lub innych zdarzeń.

...budzš wštpliwoœci

W przepisach wskazano, że próg dokumentacyjny okreœla się dla „transakcji lub innych zdarzań jednego rodzaju". W praktyce, podatnicy majš wiele wštpliwoœci zwišzanych z okreœleniem, jak należy rozumieć pojęcie „jeden rodzaj".

I. Które wartoœci uwzględnić

Jednš z wštpliwoœci podatników jest kwestia, czy porównujšc wartoœci transakcji z ustawowymi progami należy uwzględnić wartoœć transakcji jednego rodzaju realizowanej z jednym podmiotem powišzanym, czy zsumować wartoœci transakcji jednego rodzaju realizowanego z wieloma podmiotami powišzanymi. Wprawdzie w kilku interpretacjach indywidualnych potwierdzone zostało stanowisko, że limity transakcyjne należy odnieœć osobno do każdego rodzaju transakcji zawartej z danym podmiotem powišzanym (m.in. interpretacja dyrektora KIS z 24 sierpnia 2017 r., 0111-KDIB1-2.4010.173. 2017. 1.BG i dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 lutego 2017 r., 3063-ILPB2.4510. 207.2016.1.ŁM), jednak wcišż pojawiajš się wštpliwoœci, czy taka była intencja ustawodawcy. Zgodnie bowiem z zapisami ustawy o CIT, obowišzkiem dokumentacyjnym objęte sš transakcje istotne z punktu widzenia podatnika. Rozpatrujšc więc transakcje pod kštem rodzajowym, z perspektywy podatnika œwiadczenie usług księgowych na rzecz kilku podmiotów z grupy będzie istotnym Ÿródłem przychodów, nawet jeżeli wartoœci wynagrodzenia otrzymywanego przez spółkę od poszczególnych podmiotów nie przekraczajš progów dokumentacyjnych. Ponadto, œwiadczšc usługi na rzecz każdego z podmiotów powišzanych, spółka będzie pełnić analogiczne funkcje, angażować podobne aktywa i ponosić analogiczne ryzyka. Traktowanie jako jednego rodzaju transakcji œwiadczenia usług na rzecz każdego z podmiotów oddzielnie zwišzane jest z ryzykiem „sztucznego dzielenia transakcji". Podmiot œwiadczšcy usługi na rzecz różnych spółek z grupy mógłby tak ustalić ich cenę, by jego wynagrodzenie od poszczególnych spółek nie przekraczało okreœlonych limitów transakcyjnych.

Przykład

Spółka A, dla której próg dokumentacyjny okreœlony na podstawie przychodów za rok poprzedzajšcy rok podatkowy wynosi 60 000 euro, sprzedaje na takich samych warunkach analogiczne towary na rzecz podmiotów powišzanych: spółki B (z progiem dokumentacyjnym na poziomie 50 000 euro) oraz spółki C (próg dokumentacyjny na poziomie 60 000 euro). Wartoœć transakcji sprzedaży na rzecz spółki B wynosi 20 000 euro, a na rzecz spółki C 50 000 euro. Czy spółki powinny przygotować dokumentację cen transferowych dla transakcji sprzedaży towarów?

Ze względu na to, że przebieg transakcji z perspektywy spółki A jest analogiczny w stosunku do obu podmiotów, zasadne wydawałoby się sporzšdzenie dokumentacji cen transferowych dla transakcji sprzedaży przez spółkę A na rzecz spółek B i C (mimo, że sprzedaż na rzecz spółki B i spółki C oddzielnie nie przekracza progów dokumentacyjnych okreœlonych dla spółki A). Spółki B oraz C, jeżeli nie przeprowadzajš podobnych transakcji zakupu towarów od innych podmiotów powišzanych, nie będš miały obowišzku sporzšdzenia dokumentacji.

II. Jak rozumieć jednorodnoœć

Kolejnym pytaniem podatników jest interpretacja pojęcia „jeden rodzaj".

W celu okreœlenia, czy transakcje realizowane przez podatnika z podmiotami powišzanymi sš transakcjami jednego rodzaju w praktyce można przyjšć podejœcie weryfikacji transakcji pod kštem profilu funkcjonalnego ustalonego na potrzeby analizy porównawczej. Jeżeli rynkowoœć transakcji ustalimy dokonujšc jednej analizy porównawczej, oznacza to, że transakcje sš tran- sakcjami jednego rodzaju. Wartoœć tak okreœlonych transakcji należy wówczas zsumować w celu odniesienia jej do ustalonych progów dokumentacyjnych.

W interpretacji indywidualnej z 23 listopada 2017 r. (115-KDIT2-3.4010.235.2017.1.JG) dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym transakcje usługowe różnišce się:

- przedmiotem œwiadczenia,

- podstawš prawnš transakcji,

- analizš funkcjonalnš,

- przebiegiem transakcji oraz

- zmiennymi przyjętymi do kalkulacji wynagrodzenia

– należy traktować jako odrębne rodzaje transakcje i osobno odnosić je do okreœlonych progów dokumentacyjnych.

Przykład

Spółka A œwiadczy na rzecz podmiotu powišzanego usługi IT oraz usługi wynajmu. Próg dokumentacyjny spółki A wynosi 75 000 euro. Zakres œwiadczonych usług oraz funkcje pełnione przez spółkę A w ramach poszczególnych usług różniš się. Wynagrodzenie spółki A z tytułu œwiadczenia usług IT wynosi 80 000 euro, a wartoœć wynagrodzenia z tytułu usług wynajmu wynosi 55 000 euro. Czy spółka A powinna udokumentować jedynie transakcję œwiadczenia usług IT, czy powinna potraktować transakcje œwiadczenia usług jako transakcje jednego rodzaju i powinna uwzględnić w dokumentacji również usługi wynajmu?

Zgodnie z kształtujšcš się liniš interpretacyjnš oraz stanowiskiem Ministerstwa Finansów przedstawionym w odpowiedzi na interpelację poselskš z 27 lipca 2017 r., spółka A powinna potraktować obie transakcje jako transakcje różnego rodzaju i sporzšdzić dokumentację cen transferowych jedynie dla transakcji œwiadczenia usług IT.

Przykład

Spółka A œwiadczy na rzecz podmiotu powišzanego usługi wynajmu powierzchni biurowej oraz powierzchni magazynowej, a więc usługi różnišce się od siebie rodzajem przedmiotu œwiadczenia. Wynagrodzenie z tytułu wynajmu powierzchni zostało ustalone na podstawie rynkowych stawek czynszu, które różniš się dla każdego rodzaju powierzchni ze względu na wielkoœć powierzchni, wyposażenie oraz przeznaczenie. Czy spółka A powinna zsumować wartoœć wszystkich przepływów w celu porównania jej z progiem dokumentacyjnym?

W takiej sytuacji należy szczegółowo przeanalizować poszczególne transakcje. Na rynku działajš podmioty niezależne oferujšce usługi najmu wyłšcznie w zakresie jednego z wymienionych przedmiotów œwiadczeń, co może oznaczać, że dla każdego z przedmiotów najmu trzeba będzie zrobić odrębnš analizę porównawczš. Dlatego zasadne może wydawać się rozdzielenie poszczególnych transakcji ze względu na istotne różnice w zakresie przedmiotu transakcji oraz sposobu kalkulacji wynagrodzenia i udokumentowanie jedynie tych transakcji, których wartoœć przekroczy okreœlone progi dokumentacyjne.

Przykład

Spółka A nabywa od spółki matki usługi zarzšdcze, które obejmujš wsparcie w zakresie IT, marketingu oraz HR. Czy spółka powinna traktować je jako jeden rodzaj transakcji, tj. zakup usług zarzšdczych, czy wydzielić poszczególne usługi œwiadczone w ramach management fee?

W takiej sytuacji należy ocenić, czy możliwe jest wydzielenie poszczególnych usług, bioršc pod uwagę analizę funkcjonalnš oraz sposób kalkulacji wynagrodzenia. Jeżeli spółka matka w celu œwiadczenia poszczególnych usług angażuje różne aktywa, pełni odmienne funkcje oraz inaczej kalkuluje wynagrodzenie, to wówczas można rozważyć wydzielenie poszczególnych rodzajów usług. Jeżeli jednak usługi wsparcia w każdym z obszarów majš podobny charakter oraz sš ujmowane w ramach jednej faktury oraz majš analogicznš metodę kalkulacji wynagrodzenia, to zasadne wydawałoby się rozpatrywanie usług zarzšdczych jako jednego rodzaju transakcji.

III. Uwzględnia się wartoœci netto czy brutto

Wštpliwoœci podatników budzi również to, które wartoœci należy porównywać z okreœlonymi progami dokumentacyjnymi – wartoœci netto czy brutto.

Dotychczas zgodnie z podejœciem organów podatkowych za wartoœć transakcji uznawano kwotę brutto. Podejœcie takie ugruntowało się wiele lat temu na podstawie wydanych wówczas interpretacji. Jednak wraz z nowelizacjš przepisów wprowadzono formularz CIT-TP dotyczšcy transakcji z podmiotami powišzanymi, w którym jako wartoœci transakcji przyjmuje się kwoty netto. Niestety, do tej pory nie ukazała się żadna interpretacja indywidualna w zakresie przepisów obowišzujšcych od 1 stycznia 2017 r., w której wyjaœniona zostałaby ta kwestia. Jednak za podejœcie bezpieczne można uznać okreœlanie wartoœci transakcji na podstawie kwot brutto.

Przykład

Spółka A, dla której próg dokumentacyjny wynosi 50 000 euro, kupiła od podmiotu powišzanego towary o wartoœci 45 000 euro netto, objęty 23-proc. stawkš VAT. Wartoœć brutto towarów to 55 350 euro. Czy spółka A powinna sporzšdzić dokumentację cen transferowych dla tej transakcji?

Ze względu na to, że wartoœć brutto transakcji przekroczyła próg dokumentacyjny okreœlony dla spółki A, powinna ona sporzšdzić dokumentację cen transferowych dla tej transakcji.

Marta Klepacz jest menedżerem w Zespole Cen Transferowych w MDDP

podstawa prawna: rozporzšdzenie ministra rozwoju i finansów z 12 wrzeœnia 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DzU z 2017 r. poz.1753)

podstawa prawna: rozporzšdzenie ministra finansów z 10 wrzeœnia 2009 r. w sprawie sposobu i trybu okreœlania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powišzanych (tekst jedn. DzU z 2014 r., nr 160, poz. 1268 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2343 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

- Magdalena Dymkowska

- Marta Klepacz

masz pytanie, wyœlij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

Zdaniem autorki

Należy szczegółowo przeanalizować transakcje - Magdalena Dymkowska, menedżer z Zespole Cen Transferowych w MDDP

Okreœlajšc wartoœć transakcji w celu odniesienia jej do odpowiednich progów dokumentacyjnych, podatnik powinien ustalić, czy dane transakcje lub inne zdarzenia sš jednorodne. Aby to zrobić, powinien dokładnie okreœlić przedmiot i zakres poszczególnych transakcji oraz sposób ustalenia wynagrodzenia, a także przeprowadzić analizę funkcjonalnš. Majšc na uwadze cel oraz uzasadnienie wprowadzenia zmian, podatnicy powinni pamiętać, aby weryfikować transakcję nie w relacji podmiot - podmiot, ale bioršc pod uwagę wszystkie przepływy wynikajšce z danej transakcji realizowane z podmiotami powišzanymi.

Zmianę w zakresie ustalania progów transakcyjnych w zależnoœci od osišganych przez podatników przychodów należy ocenić jako pozytywnš. Stałe progi dokumentacyjne prowadziły do sytuacji, w której duże podmioty musiały przygotowywać dokumentację dla transakcji, które z ich perspektywy nie były istotne. Przepisy obowišzujšce od 2017 roku pozwalajš więc zarówno podatnikom, jak i organom podatkowym skupić uwagę na transakcjach istotnych z perspektywy działalnoœci danego podatnika. Jednak z drugiej strony, w przypadku podatników, którzy wczeœniej okreœlali wartoœci transakcji realizowanych z każdym z podmiotów oddzielnie, sumowanie transakcji danego rodzaju ze wszystkimi podmiotami powišzanymi może być dodatkowym obcišżeniem.

Podatnicy powinni również pamiętać o tym, że nawet gdy wartoœć transakcji lub innych zdarzeń nie przekracza ustawowych limitów, organ podatkowy może zażšdać od podatnika sporzšdzenia i przedłożenia dokumentacji cen transferowych dla takiej transakcji lub innego zdarzenia, jeżeli okolicznoœci wskazujš na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartoœci w celu uniknięcia koniecznoœci przygotowania dokumentacji cen transferowych. W takim przypadku termin przygotowania i przedłożenia organom dokumentacji to 30 dni od dnia doręczenia żšdania.