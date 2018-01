CIT: usługi niematerialne wyłączone z kosztów

Od 1 stycznia spółka nie rozliczy w rachunku podatkowym opłat za badania rynku, usługi doradcze, reklamowe, zarzšdzania i przetwarzania danych, a także za korzystanie ze znaków towarowych, jeżeli wydatki te przekraczajš 3 mln zł rocznie.

Niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy przeprowadzajš transakcje – zarówno bezpoœrednie, jak i poœrednie – z podmiotami powišzanymi lub majšcymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarzšd na terytorium lub w kraju stosujšcym szkodliwš konkurencję podatkowš, muszš mieć na uwadze to, że od 1 stycznia 2018 r. do ustawy o CIT wprowadzone zostały pewne ograniczenia. Dotyczš one zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków wskazanych w tej ustawie oraz przekraczajšcych przyjęty przez ustawodawcę limit.

Co mówiš nowe przepisy

Zgodnie z nowo dodanym art. 15e ustawy o CIT, podatnicy sš obowišzani wyłšczyć z kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na:

- enumeratywnie wymienione usługi niematerialne, tj. usługi doradcze, badania rynku, reklamowe, zarzšdzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz œwiadczeń o podobnym charakterze,

- wszelkiego rodzaju opłaty i należnoœci za korzystanie z wartoœci niematerialnych i prawnych oraz znaków towarowych,

- usługi zwišzane z przeniesieniem ryzyka niewypłacalnoœci dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnoœciowo-kredytowe.

Bez ograniczeń

Podatnicy, którzy nabywajš takie usługi od podmiotów ze wskazanego przez ustawodawcę kręgu, muszš mieć na uwadze to, że ograniczenie to nie znajdzie zastosowania do usług, opłat i należnoœci bezpoœrednio zwišzanych z wytworzeniem towaru lub œwiadczeniem usługi, kosztów usług refakturowanych, a także usług ubezpieczeniowych i gwarancji œwiadczonych przez podmioty profesjonalne.

Takich ograniczeń nie będzie też w odniesieniu do kosztów wymienionych usług, opłat i należnoœci, w zakresie, w jakim decyzja w sprawie uznania prawidłowoœci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej pomiędzy podmiotami powišzanymi obejmuje prawidłowoœć kalkulacji wynagrodzenia za te usługi, opłat i należnoœci, w okresie, którego ta decyzja dotyczy. Rozwišzanie to stosuje się również do roku podatkowego, w którym wydano takš decyzję oraz do roku podatkowego poprzedzajšcego ten rok podatkowy. Złożenie wniosku o wydanie takiej decyzji wišże się z koniecznoœciš poniesienia opłaty, co do zasady wynoszšcej 1 proc. wartoœci transakcji będšcej przedmiotem porozumienia, przy czym tytułem przykładu warto wskazać, że dla porozumienia dwustronnego lub wielostronnego wynosi ona nie mniej niż 50 000 zł i nie więcej niż 200 000 zł.

Do wysokoœci limitu

Ponadto obowišzek wyłšczenia z kosztów wskazanych wyżej wydatków nie dotyczy sytuacji, gdy wydatki te nie przekraczajš w roku podatkowym łšcznie kwoty 3 000 000 zł. Jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, to kwotę tego progu oblicza się, mnożšc kwotę 250 000 zł przez liczbę rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika.

Jeœli jednak doszło do przekroczenia tego limitu, to należy zrobić jeszcze jedno porównanie, aby ocenić, czy w danym przypadku majš zastosowanie nowe przepisy. Wyłšczenie dotyczy bowiem tylko takiej częœci tych kosztów, w jakiej łšcznie w roku podatkowym przekraczajš one 5 proc. kwoty odpowiadajšcej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich Ÿródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumš kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartoœć zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i odsetek (czyli tzw. EBITDA).

Przykład:

Założenia: rok podatkowy obejmował 10 miesięcy, koszty poniesione na usługi niematerialne podlegajšce ewentualnemu wyłšczeniu z kosztów uzyskania przychodów to 4 000 000 zł, EBITDA 10 000 000 zł.

1 krok: ustalenie limitu wydatków na usługi niematerialne podlegajšce ewentualnemu wyłšczeniu z kosztów uzyskania przychodów:

10 mc x 250 000 zł/mc = 2 500 000 zł

2 krok: wyliczenie kwoty odpowiadajšcej 5 proc. EBITDA:

5 proc. x 10 000 000 zł = 500 000 zł

3 krok: wyliczenie kwoty wydatków mogšcych stanowić koszt uzyskania przychodów:

250 000 000 zł + 500 000 zł = 3 000 000 zł

Warto wiedzieć, że gdy w danym roku dojdzie do przekroczenia limitu, to kwota kosztów nieodliczonych w danym roku podatkowym podlega odliczeniu w kolejnych pieciu latach podatkowych. Odliczenie to będzie musiało być dokonywane z uwzględnieniem limitów obowišzujšcych w danym roku.

podstawa prawna: art. 15e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)