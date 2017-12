Schizma nie jest wyjściem O to, czy papież Franciszek zmierza w dobrym kierunku, pytają już nie tylko jego przeciwnicy. AFP, Vincenzo Pinto

Największym wyzwaniem dla papieża Franciszka i całego Kościoła katolickiego w 2018 roku będzie zachowanie jedności.

Kiedy redakcja „Plusa Minusa" zaproponowała mi podjęcie tego tematu, w pierwszym odruchu chciałem grzecznie odmówić. Z upływem miesięcy, przyznaję, coraz mniej rozumiem z sytuacji patowej, jaką tworzy z jednej strony słuszna determinacja papieża, by reformować Kościół i nasze myślenie o nim, z drugiej – albo wyraźny opór ze strony stałych krytyków Franciszka, albo rodzące się wątpliwości u osób, których nie można podejrzewać o programową kontestację jego nauczania. Owszem, do pewnego stopnia niewiele się zmieniło: ciągle bliżej mi jednak do tych, którzy w kolejnych decyzjach i nauczaniu Franciszka widzą prorockie gesty i wyznaczanie kierunku, którego skutków jeszcze nie dostrzegamy, ale który być może okaże się zbawienny dla przyszłości Kościoła. Z drugiej strony zbyt wiele osób, których intuicji i rozeznaniu jakoś ufam, wyraża wątpliwości co do niektórych ruchów papieża, by z całkowitym spokojem przechodzić nad tym do porządku dziennego. Jeśli z niechęcią podchodzę do próby...