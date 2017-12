Prof. Antoni Florkowski: Do samobójstwa prowadzi długi proces Czy Piotr S. popełnił samobójstwo „dla idei”? – Nie widziałem dokumentacji medycznej tego przypadku. Psychiatria uważa jednak, że do zamachu samobójczego nie prowadzi jedna przyczyna – mówi prof. Antoni Florkowski. AFP

W całej swojej pracy naukowej i praktyce nie spotkałem samobójcy, który nie wykazywałby objawów zaburzeń psychicznych - mówi prof. Antoni Florkowski, psychiatra.

Plus Minus: Samospalenie to okrutna forma samobójstwa. Wyjątkowo okrutna. Łączy się nieraz z kilkudniowym okresem konania w cierpieniu, choć współcześnie można wprowadzić ofiarę w stan śpiączki farmakologicznej. Na szczęście w naszej kulturze taka technika samobójcza zdarza się bardzo rzadko. W swojej praktyce badałem kilka tysięcy samobójstw ze skutkiem śmiertelnym, a tylko dwa były przypadkami samospaleń. Oba dotyczyły żołnierzy. Pierwszy z nich podpalił się w paśniku dla zwierząt leśnych. Zmarł dopiero po kilku dniach. Dlaczego się podpalił? Nie wytrzymał stresu związanego ze służbą wojskową. Zdołaliśmy go jednak zbadać, zanim umarł. Okazało się, że cierpiał na schizofrenię. Podpalając się, był w stanie ostrej psychozy, czyli stracił kontakt z rzeczywistością. Żył w świecie urojeń i omamów. Czy nikt wcześniej nie zauważył, że dzieje się z nim coś złego? Do armii wcielono go przez pomyłkę. Służył ledwie kilka miesięcy. A kiedy schizofrenia jest w okresie remisj...