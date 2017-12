Rana Gabi: Problemów uchodźców Rana Gabi, szefowa misji PCPM w Libanie. Rzeczpospolita, Adrian Robak

Polacy pomagają na miejscu. Sytuacja uchodźców jest dramatyczna, ale nie sądzę, by rozwiązanie ich problemów było w Europie. Pochodzę z rodziny o tradycjach podobnych do polskich, a i tak nad Wisłą miałam problemy z integracją - mówi Rana Gabi, szefowa misji PCPM w Libanie.

Plus Minus: Gdy słyszysz słowo „wojna", to co ci się przypomina? Dzieciństwo, gdy nie mogliśmy iść do szkoły, gdy zostawialiśmy uchylone okna, by szyby nie pękały przy bombardowaniu. Szukało się bezpiecznego miejsca, w którym zbierzemy się razem z sąsiadami, ale też z zupełnie obcymi osobami. Strach i zawieszenie w oczekiwaniu na to, co może się zdarzyć. I nadzieja na powrót do normalności. Dziś zajmujesz się wojną w wymiarze praktycznym. Wojna to dla mnie stan odczłowieczenia, do którego doprowadzają silniejsi. Stan zupełnie nie do usprawiedliwienia. Destrukcja i wyzysk. Nieakceptowalna utrata bliskich, ucieczka z domu bez czasu na zapakowanie rzeczy, do których jest się przywiązanym. Znalezienie się bez pracy w obcym miejscu, gdzie nie wszyscy są ci życzliwi. Samotność. „TO jest podobne do myśli bezdomnego, kiedy idzie po mroźnym, obcym mieście" – pisał Czesław Miłosz. Jak słyszysz o tym wszystkim, odzywa się altruizm. Chcę wierzyć, że altruizm jest czymś natur...