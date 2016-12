Abp Jędraszewski: Kościół na Zachodzie się poddał

Większość hierarchów katolickich na Zachodzie już się poddała. Uważają, że myśmy już Europę przegrali i że nie ma odwrotu!

Plus Minus: Papież Franciszek pomylił się, posyłając księdza arcybiskupa do Krakowa? Oczekiwania były trochę inne, a jeden z publicystów stwierdził nawet, że to jakby ojca Rydzyka mianować naczelnym „Tygodnika Powszechnego".

Ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski (nominat): Zawsze przy nominacjach jest jakaś niepewność, czy to jest ta osoba, którą by się chciało, czy jest to wybór najlepszy z możliwych. Tak to jest. Ale na decyzje papieża, także te dotyczące nominacji, trzeba patrzeć w świetle wiary, bo to nie jest zwyczajna selekcja przedstawianych kandydatów różnych opcji. Ojciec Święty cieszy się asystencją Ducha Świętego i na pewno, podejmując ważne decyzje, dużo się modli, by te decyzje nie były nietrafione.