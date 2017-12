Jadwiga Emilewicz: Innowacje nie pojawią się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Fotorzepa, Darek Golik

Państwa, które gospodarczo skoczyły bardzo do przodu w ciągu ostatnich dziesięciu lat, to te, w których dano przyzwolenie społeczne i polityczne na to, że część środków publicznych może nie przynieść efektów. Nie da się tego zrobić inaczej - mówi Jadwiga Emilewicz, wiceminister Rozwoju

Plus Minus: Jak się przechodzi z intelektualnego środowiska „Pressji" i zainteresowania teoriami władzy do świata gospodarki? Dwa lata przed wyborami w fundacji Lepsza Polska wraz Klubem Jagiellońskim przygotowaliśmy z Piotrem Dardzińskim, dziś wiceministrem nauki, raport „Przedsiębiorczość, głupcze!" i tak powstała pierwsza lista ustaw, które powinny być napisane i zestaw regulacji, które powinny zostać zniesione, by nasza rzeczywistość gospodarcza stała się bardziej proinnowacyjna. Kiedy zajmujesz się teorią, to w pewnym momencie korci Cię, by powiedzieć samemu sobie: sprawdzam. Tak jak Jarosław Gowin. Pamiętam, kiedy jesienią 2003 r., pół roku po aferze Rywina, napisał tekst do „Plusa Minusa" „Katolicy i polityka" o konieczności wymiany elit w celu realizacji idei IV RP. Poszliśmy do niego wtedy z pytaniem, czy chce już przestać być filozofem i stać się politykiem. Wszystkim nam była bliska chęć zmiany postrywinowej rzeczywistości. Ty też współpracowałaś z Platfor...