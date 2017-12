Michail Saakaszwili: Jak były prezydent Gruzji zderzył się z ukraińską rzeczywistością Dwa dni przed zatrzymaniem, 3 grudnia, Saakaszwili żąda obalenia Poroszenki. Maszeruje z nim w Kijowie ledwie garstka zwolenników AFP, Vladimir Sindeyev

Przyjechał na Ukrainę jako symbol udanych reform w Gruzji i nadziei na zmiany. Po dwóch i pół roku stał się głównym wrogiem prezydenta. Jego spektakularne zatrzymanie miało skompromitować realną opozycję oraz przykryć demontaż antykorupcyjnych instytucji.

Liczę, że stworzymy jedną, silną i nierozerwalną drużynę. Na Ukrainie musi nastać czas dyscypliny i porządku, to nie może być kraj oligarchów. Dlatego powierzam to niezwykle ważne zadanie człowiekowi, którego znam osobiście ponad 25 lat, jeszcze z czasów studenckich. Człowiekowi, który jest w stanie zmieniać całe państwa – w ten sposób 30 maja 2015 r. prezydent Petro Poroszenko przedstawił opinii publicznej nowego gubernatora obwodu odeskiego. Zaskakująca nominacja dla byłego prezydenta Gruzji odbiła się szerokim echem w światowych mediach – popularny i medialny polityk miał stać się twarzą reform i zmian na Ukrainie. A także dowodem na to, że ukraińskim władzom naprawdę zależy na tym, by zmienić sytuację w kraju. Dziś władze w Kijowie próbują dokonać całkowitej pacyfikacji stworzonego przez ostatnie dwa lata systemu walki z korupcją. Słowa Poroszenki brzmią tragikomicznie w kontekście niedawnego zatrzymania Micheila Saakaszwilego. Zatrzymania – mimo całego napięcia w relacjach ...