Wojciech Stanisławski: Trzej Królowie w rurkach

Z prawej strony sceny – trzech mężczyzn z darami. Z lewej – rogacizna i nierogacizna. W środku – drewniane ni to zadaszenie, ni to szopka, w której zmieściła się rodzina: brodaty mężczyzna, młoda kobieta i niemowlę w drewnianym legowisku. Co ci przypomina, co ci przypomina widok znajomy ten?

Tym razem można go ujrzeć w zestawie „Hipster Nativity Set", o którym wieść triumfalnie wędruje przez telewizje (od CBS po TVN) i portale, sam zestaw można zaś nabyć w internecie już za 129,99 dolara plus wysyłka. Jego nazwa nie jest przypadkowa, a mój powyższy opis – mocno niepełny, bo pomija tuziny finezyjnych szczegółów. Trzej wędrowcy przybyli z darami na samobieżnych segwayach, dzierżąc pod pachą pudła z logo księgarni Amazon.

Pasterz strzegący krowy i owieczki, zajadających się soją z wolnych od GMO upraw, słucha anielskiego pienia z tabletu, wrzucając wiadomość o Narodzinach na Instagram. Dach stajenki pokryty jest panelami słonecznymi, a mężczyzna klęczy przy posłaniu dziecka, robiąc selfie: młoda kobieta z papierowym kubkiem kawy w ręku składa usta w ciup, a dłoń – nie, nie w małdrzyk czy błogosławieństwo, lecz w znak V.