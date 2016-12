Tomasz Terlikowski: Szopka, choinka i inne narzędzia opresji

Jak co roku, w grudniu wybucha medialno-prawna wojna o Boże Narodzenie. Zwolennicy politycznej poprawności i rzekomo obrażanych przez choinki, krzyżyki, szopki i inne świąteczne symbole muzułmanów i ateistów, wytaczają ciężkie działa prawne i doprowadzają do usunięcia symboli, a ich przeciwnicy próbują zrobić wszystko, by zachować choć część świątecznych znaków i zwyczajów.

Nie inaczej jest w tym roku. Wojna toczy się na różnych frontach. I tak we włoskiej Cremonie na czoło obrońców politycznej poprawności wysforował się miejscowy proboszcz, który... zakazał zbudowania na cmentarzu szopki. – Niewielka część cmentarza zarezerwowana jest dla muzułmanów – oznajmił ks. Sante Braggie. – Żłóbek umieszczony w zasięgu ich wzroku mógłby być odczytywany jako brak szacunku dla wyznawców innych religii, ranić uczucia muzułmanów, hinduistów, a także ateistów – uzupełniał. Jego poprzednik na stanowisku proboszcza skomentował rzecz krótko, ale dosadnie. – Serio? Nie wierzę w to – mówił ks. Oreste Mori. – Nie możemy odrzucać naszej kultury i tradycji – dodawał w rozmowie z „Corriere della Serra".

Niszczenie bożonarodzeniowych tradycji dokonuje się jednak niekoniecznie pod pozorem ochrony muzułmanów. W Stanach Zjednoczonych w miejscowości Knightstville co roku 12 grudnia rozświetlano wielką choinkę. Tym razem się to nie udało, bo radykalnie ateistyczna ACLU zablokowała uroczystość, bowiem na choince znajdował się krzyż, a to przecież narusza „nie-święte" standardy laickości. Choinki więc nie ma, i to mimo, że sam Donald Trump zapewnił swoich zwolenników, iż od teraz w kwestii świąt kończy się okres politycznej poprawności. „Wesołych świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich, szczęśliwego Bożego Narodzenia" – mówił Donald Trump do swoich zwolenników.