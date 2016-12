Święta Bożego Narodzenia pod palmą

Niesmak pozostawiła zwłaszcza wigilia na 300 osób, którą otworzył szef kuchni życzący wszystkim... udanej konsumpcji! I najwyraźniej o to chodziło, bo niektórzy goście domagali się jeszcze szynek i kiełbas.

Nie przejmuj się świątecznymi przygotowaniami, sprzątaniem i przyrządzaniem potraw. Zrelaksuj się i podczas tegorocznych świąt Bożego Narodzenia skorzystaj ze specjalnej oferty hotelowych pakietów" – kusi portal romantycznyweekend.eu i podpowiada 177 ofert wyjazdowych w Polskę. Za ciosem idzie biuro podróży Itaka, które sufluje 191 kolejnych pomysłów na święta za granicą. Ogłoszenie „Zamki z piasku zamiast bałwana? Palma zamiast choinki? Czemu nie!" ilustruje zdjęcie opalonych ludzi w kostiumach kąpielowych i mikołajowych czapkach. Oto rodzi się tradycja – jak chciał klasyk: świecka! – Bożego Narodzenia spędzanego poza własnym domem.

Nastały takie czasy, że sprzedać można wszystko – czyli także czas wolny na Boże Narodzenie. Marketingowcy mnożą więc zaklęcia, byle tylko zachęcić człowieka do wyjazdu. Że przecież wcale nie musi to oznaczać rozłąki z bliskimi, lecz wspólne rozkoszowanie się wolnymi chwilami. Że to czas na „naładowanie akumulatorów" i oderwanie się nie tylko od życia zawodowego, ale często zwiększonych obowiązków domowych związanych z przygotowaniem do świąt. Że od wielu sezonów grudniowa pogoda w Polsce nie rozpieszcza nas śnieżnym entourage'em, bo zwykle jest deszczowo i pochmurnie, a przecież ten czas ma być wyjątkowy i wręcz powinien być słoneczny!