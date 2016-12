Polacy są mistrzami w samoleczeniu

Halitoza, zespół niespokojnych nóg, zimne stopy i dłonie. Reklamy farmaceutyczne lansują coraz to nowe dolegliwości. Ale to nie one są problemem Polaków. Są nimi lekomania i znachorstwo.

Szafka z lekami się nie domyka – opowiada o mieszkaniu swojej dobiegającej osiemdziesiątki babci Katarzyna, 27-latka z Warszawy. I nie chodzi tylko o leki na receptę zapisane babci przez lekarza. – Za rogiem ulicy ma aptekę i jak tylko pojawia się reklama jakiegoś interesującego ją specyfiku albo jak sąsiadka jej coś poleci, babcia zaraz jest w aptece. Prosiliśmy wiele razy, by nie kupowała tego wszystkiego, aby ograniczyła się do tego, co zapisał jej lekarz, ale to walka z wiatrakami. Stale są o to awantury, ale babcia twierdzi, że w jej wieku to już nic jej nie zaszkodzi, a spróbować nie zawadzi, bo może pomoże – załamuje ręce Katarzyna, która pracuje w branży PR. Na reklamy leków patrzy więc fachowym okiem. – To nie jest tylko kwestia charakteru mojej babci, wiele reklam farmaceutyków jest bardzo przekonujących – mówi.

A przekonywać dają się nie tylko osoby starsze, ale i młodzi, którzy nazwami zażywanych specyfików wymieniają się na forach internetowych. „Polećcie mi coś żeby mi się tak spać nie chciało nie wiem czy lepsze coś á la milion witamin w jednej tabletce czy lepiej kupić coś konkretnego" – pyta na Kafeteria.pl jeden z użytkowników (pisownia oryginalna – red)., inny próbuje stawiać diagnozę i doradza „naciąganie powieki": „Jeśli masz jasną białawą a nie czerwoną = mało żelaza. Na zmęczenie działa też podobno żeń szeń ale kiedyś brałam i jakoś szału po tym nie ma. Poszukaj też czegoś z guaraną". Inny radzi: „Polecam białko wołowe do picia". Grzeją się fora, na których można się poradzić w sprawie suplementu na potencję. Użytkownik ~robcio pyta o kulki jednego z producentów „podobno porównywalne z viagrą", ~Damian jeden ze specyfików już wypróbował, „teraz siła seksualna i erekcja level 100..." – chwali się.