Grażyna Staniszewska: Nie mogliśmy wysadzić części społeczeństwa w powietrze

Platforma nie prowadziła żadnych porządnych konsultacji społecznych, odsuwała od siebie trudniejsze problemy. Ale jednak nie niszczyła instytucji państwa. Obecnie rządzący nie mają żadnych zahamowań, żadnych granic, które baliby się przekroczyć. Eliza Olczyk rozmawia z Grażyną Staniszewską, byłą posłanką UD i UW

Rz:27 lat minęło od Okrągłego Stołu. Chce się pani jeszcze wspominać tamte stare czasy?

W tej chwili czuję się czasem nawet zmuszona do nich wracać. Bo to, co się od roku dzieje w Polsce, jest całkowitym zaprzeczeniem dotychczasowego myślenia o kraju. Jest zaprzepaszczeniem wieloletniego dorobku ludzi aktywnych przez ostatnie 26 lat, a także Polski.