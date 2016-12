W zamierzchłych czasach, gdy choroba ta dopiero się pojawiła, HIV/AIDS nazywano inaczej.

Nazwa GRID (czyli gay– related immune deficiency – związane z homoseksualizmem upośledzenie odporności) szybko okazała się jednak niewystarczająco politycznie poprawna, sugerowała bowiem, że choroba ta ma cokolwiek wspólnego z „radością seksu gejowskiego" (by posłużyć się tytułem kultowej w pewnych środowiskach książki), a przecież już samo takie myślenie jest myślozbrodnią, której wybaczyć nie wolno.

Starą nazwę, wskazującą na konkretne źródła choroby, zastąpiono więc 27 czerwca 1982 r. nową, która nie sugerowała już nic (Acquired Immunodeficiency Syndrome – AIDS – zespół nabytego upośledzenia odporności). I od tego momentu się uważa, by do opinii publicznej nie przeciekły żadne dane mogące sugerować związek między „superbezpiecznym" i „superradosnym" homoseksualizmem a śmiertelną (do czasu, bo obecnie, przynajmniej w Europie, już nie) chorobą.