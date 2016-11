Dominik Zdort o organizacjach pozarządowych: Polowanie na granty

Telewizja publiczna w swoich programach informacyjnych zajmowała się ostatnio kilkakrotnie tzw. organizacjami pozarządowymi. Pokazano kilka fundacji związanych rodzinnie ze znanymi politykami dawnej władzy, które otrzymywały sute wsparcie z państwowej kasy. Materiały były może nie szokujące, ale na pewno pouczające. Media niechętne „dobrej zmianie" owe informacje nazwały natychmiast nagonką.

Do tej nagonki z przyjemnością się przyłączę. Wiem, że wiele fundacji robi dobre rzeczy, ale też całkiem sporo zawiązanych zostaje tylko po to, aby wyżywić grupę znajomych. A skoro tak, to zajmują się przede wszystkim „polowaniem na granty". W statucie zapisują cele swojego działania w sposób maksymalnie szeroki i występują o pieniądze gdzie się da. Czasem wręcz organizację pozarządową powołuje się dopiero wtedy, gdy pojawia się informacja o jakiejś sutej dotacji na pewną działalność.

Jednak bez wsparcia urzędniczo-politycznego dochody z takiej działalności mogłyby starczyć najwyżej na waciki dla pani księgowej z NGO (tak czasem nazywa się, używając angielskiego skrótu, tego typu organizację). Konieczny jest patron, który zagwarantuje, że grant trafi tam, gdzie trzeba.