Tomasz Krzyżak: Właściwy charakter tylko co dwa tygodnie? Fotorzepa, Waldemar Kompała

Drogi Jarosławie! Dotąd nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak wiele jest kwestii, które nas od siebie oddalają. O niektórych wiedziałem, pisałem nawet w listach do Ciebie, jednak dopiero list od Piotra Rybaka, który otrzymałem w tych dniach, uzmysłowił mi, jak wiele jest różnic, jak wiele jest tematów, które zdradziłeś.

Nie boję się używania tego słowa, choć pewnie uważasz, że przesadzam, że nie wiem wszystkiego i osądzam bezpodstawnie. Zapewne nie we wszystkim mam rację, ale wydaje mi się, że są sprawy, których nie wolno czynić elementem politycznego teatru, których nie można wykorzystywać instrumentalnie i grać nimi na uczuciach wyborców. Dlaczego? Przypomnę Ci tylko, że tablice, które dostał Mojżesz, „były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga". Jakże zatem czynić z tego targ? Pan napisał: „Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram". Wy tymczasem dzień siódmy uczyniliście dniem handlu. A kiedy lud prosi, by przywrócić mu właściwy charakter, wy mówicie, że co drugi tydzień. Czynicie przy tym tak wiele ...