Tomasz P. Terlikowski: Jak bardzo skażona jest natura ludzka

Jubileusz 500-lecia reformacji to dobry moment, by pośród ekumenicznej euforii uświadomić sobie, że wbrew nieustannie powtarzanym sloganom wciąż i niezmiennie bardzo wiele nas, chrześcijan, od siebie różni. I nie są to różnice drugorzędne, nieistotne, możliwe do pominięcia. Uświadomił mi to, po raz kolejny, czytany właśnie „Komentarz do Listu do Rzymian" Marcina Lutra.

Lektura to fascynująca, w wielu miejscach inspirująca, a jako że pochodząca jeszcze z katolickiego okresu życia reformatora, to również nieobca katolikowi. A jednak nawet w niej widać miejsca, w których luterska i katolicka teologia się rozchodzą. Rozejścia te zaś – w późniejszym okresie – rodzić będą doktrynalne już różnice. Może najlepiej widać to – z mojego przynajmniej punktu widzenia – w antropologii. „Święci są jednocześnie grzesznikami" – wskazuje Luter. „Są sprawiedliwi, ponieważ wierzą w Chrystusa, którego sprawiedliwość ich okrywa i która jest im przypisana. Lecz są grzesznikami, ponieważ nie wypełniają zakonu i nadal mają grzeszne pragnienia" – uzupełnia. Słowa te, można powiedzieć, pozostają jednym z najistotniejszych elementów antropologii luterskiej. Co z nich wynika? Odpowiedź jest prosta: świętość, usprawiedliwienie zawsze znajduje się poza człowiekiem, jest wobec niego zewnętrzne. Natura ludzka jest na tyle skażona, na tyle zniszczona przez grzech, że niezdolna ...