Magdalena Błeńska: Marzę o likwidacji ZUS Magdalena Błeńska Fotorzepa, Darek Golik

W dwudziestoleciu międzywojennym wybudowano Gdynię i połączono trzy zabory. Tymczasem od upadku komunizmu minęło już prawie 30 lat, a symbolem rozwoju jest powolne, jeżdżące po nienaprawionych torach pendolino, w którym nie ma nawet internetu - mówi Magdalena Błeńska.

Plus Minus: Podoba mi się, że jest jeszcze garstka ludzi, którzy hołdują starym prawicowym obyczajom: gdzie dwie osoby, tam trzy partie. To nie tak miało wyglądać. Startujecie z list antysystemowego Kukiz'15, później dzielicie się na grupki, przechodzicie do PiS lub tworzycie nowe struktury, po czym wiążecie się z Jarosławem Gowinem. Jesteś w stanie jakoś to ludziom wyjaśnić? Bo ja czuję się bezradny. Wchodząc do Sejmu, działałam w stowarzyszeniu Republikanie. Reprezentowałam je w Kukiz'15, gdzie poznałam Annę Marię Siarkowską i Rafała Wójcikowskiego. Na początku tego roku we troje chcieliśmy opuścić klub i założyć swoje koło. Stało się inaczej... Rafał zginął w wypadku samochodowym, a w jego miejsce do Sejmu weszła Małgorzata Janowska. Ale czemu w ogóle wyszliście z Kukiz'15? Co tam się nagle zmieniło w pół roku? Doszliśmy do wniosku, że nie są tam reprezentowane republikańskie wartości. Ten ruch miał własny program, cele i wartości. Programu to akurat wasz ...