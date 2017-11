Michał Szułdrzyński: Droga do walki z Kościołem Fotorzepa, Waldemar Kompała

Tabloidy ogłosiły kilka dni temu, że dość znany polityk przyznał się do romansu i posiadania nieślubnego dziecka. Historia, jakich w życiu wiele. I nie, nie chodzi o to, by tego polityka teraz szczególnie piętnować, choć chwalić go też nie ma za co. To przecież osoba publiczna. Choć jej życie prywatne – dla dobra członków rodziny – powinno być chronione, sytuacja zmienia się, gdy „bohater", spodziewając się, że sprawa może wypłynąć, sam zaczyna opowiadać o swoim życiu.

O tym, że rozwodzi się z żoną, która nie potrafiła zaakceptować faktu, że przez długi czas ją oszukiwał, nie wyjawiając, że przed laty romansował z koleżanką z pracy i ma z nią dziecko. Ta historia nie byłaby jednak tak frapująca, gdyby nie fakt, że polityk ów przyznaje, że był kiedyś bardzo wierzący. W ostatnich latach dał się jednak poznać opinii publicznej z konfrontacyjnej polityki wobec Kościoła. Sprzeciwiał się powstawaniu religijnego pomnika w swoim mieście, spierał się z lokalną kurią o kościelne nieruchomości, czym wzbudził zachwyt antyklerykalnie nastawionych wyborców i komentatorów spod znaku liberalnej lewicy. Jak możliwa była ta przemiana? Czy istnieje związek między tak radykalną zmianą podejścia do Kościoła a życiem prywatnym? Nie znam tego konkretnego polityka na tyle dobrze, by odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego nawet nie podaję jego nazwiska, bo to nie on jest tu najważniejszy. Ważny jest mechanizm, którego działanie możemy obserwować u wielu osób. Polega ...