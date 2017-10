Ruchy miejskie przechodzą ewolucję Walka o zieleń, temat wciąż nośny. Akcja miejskich aktywistów w Krakowie, marzec 2015 r. Reporter, Beata Zawrzel

Krok ku zjednoczeniu, wyborczy sukces, wreszcie kłótnie i podziały – czy ruchy miejskie powoli wchodzą w buty partii politycznych? A może nadal stanowią wobec nich atrakcyjną alternatywę i jedyną szansę na przełamanie duopolu PiS – PO?

Dla miejskich aktywistów 125-tysięczny Gorzów stał się symbolem sukcesu. Jesienią 2014 r. tamtejsze stowarzyszenie Ludzie dla Miasta (LdM) wprowadziło do rady siedmiu reprezentantów, wchodząc klinem pomiędzy PO i PiS. Mało tego: popierany przez LdM 33-letni Jacek Wójcicki już w pierwszej turze wyborów pokonał prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka, który rządził miastem od 16 lat. – Żartowaliśmy wówczas, że gdyby nowy prezydent nagle zarządził dwa tygodnie głodówki, mieszkańcy ochoczo by na to przystali. Tak bardzo był popularny – wspomina w rozmowie z „Plusem Minusem" Marta Bejnar-Bejnarowicz, radna, a zarazem szefowa LdM. Śmiech rychło jednak przerodził się w gniew, a przyjaźń w otwartą walkę. – Prezydent utknął w klinczu pomiędzy PO a PiS, zaczął obsadzać stanowiska ludźmi z partyjnego nadania, nie chciał ujawnić zarobków swojego doradcy, a konsultacje społeczne albo deprecjonuje, albo sprowadza do absurdu. Kiedy jakiś temat jest mu nie na rękę, uchyla się od wszelkiej dyskusji, rz...