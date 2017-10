Czy Stanisław Karczewski zostanie prezydentem Warszawy? Marszałek Karczewski organizuje regularnie konferencji prasowe, nie unika też rozmów na „offie” z dziennikarzami. Rzeczpospolita, Jerzy Dudek

Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, stał się najbardziej rozpoznawalną twarzą całego parlamentu. To on ma gasić polityczne pożary, choć nie unika mówienia wprost tego, co myśli. Tak jak wtedy, gdy zasugerował, że lekarze powinni pracować dla idei, a nie dla pieniędzy. Czy za rok zostanie prezydentem Warszawy?

Siedziby Sejmu i Senatu dzieli kilkadziesiąt metrów. Ale po przekroczeniu tej granicy można odnieść wrażenie, jakby przeszło się do innego świata. Sejmowy chaos ustępuje miejsca spokojniejszemu tempu „izby refleksji". Senat dość rzadko pojawia się na pierwszych stronach gazet i czołówkach portali. Marszałek Karczewski ma gabinet tuż obok charakterystycznych senackich schodów – zakręconych spiralnie. Jeszcze kilka lat temu był jednym z liczących się, ale niezbyt znanych senatorów. Dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków PiS. Przez ostatnie dwa lata systematycznie wzmacniał swój wizerunek jako polityka umiarkowanego, który stawia na dialog i mediacje. Było to widać, gdy rok temu zaangażował się choćby w rozwiązanie kryzysu sejmowego. Jednak jego niedawna głośna wypowiedź o lekarzach, którzy powinni pracować nie tylko dla pieniędzy, ale też z pasji, pokazuje, że Karczewski nie unika też mówienia wprost tego, co naprawdę myśli, nawet jeśli nie jest to politycznie po...