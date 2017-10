Jan Maciejewski: Filozofię polityczną trzeba stworzyć na nowo Fotorzepa, Robert Gardziński

Nie ma chyba współcześnie dyscypliny bardziej groteskowej niż filozofia polityczna. Żadna inna dziedzina ludzkiej wiedzy nie oderwała się od rzeczywistości w tak wielkim stopniu jak właśnie ona.

To, w jaki sposób myślano o polityce, wynikało z tego, jak postrzegano w danym czasie naturę człowieka. Te dwie płaszczyzny stawały się czasami wręcz trudne do rozdzielenia; Platon, tworząc wizję idealnego państwa, pisał w rzeczywistości o harmonijnie uporządkowanej duszy pojedynczego człowieka. Wiedział, że prawdziwa nauka polityki bierze się z odkrycia prawdy o człowieku. Tej prawdy, której współcześnie nie chcemy poznać, której tak bardzo się boimy. Filozof polityki jest dzisiaj jak lekarz, który mówi do swego pacjenta: będę cię leczył tym skuteczniej, im mniej się o tobie dowiem. Slavoj Žižek pisał, że filozofia polityczna pełni współcześnie rolę formacji obronnej. Pozwala bronić się nam przed lękiem. Unikać prawdy o tym, co straszne i niebezpieczne w człowieku. Polityka zbyt często bywała w poprzednim wieku narzędziem zniszczenia, wywlekła na światło dzienne rzeczy, których ludzie wolą o sobie nie wiedzieć. Dlatego teoria polityki stała się zbiorem dogmatów, których nie wol...