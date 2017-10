Jakub Szulc: Byłem zaskoczony, że nie powstał PO-PiS Jakub Szulc, wiceminister zdrowia w rządach Donalda Tuska. EAST NEWS, Piotr Bławicki

W drugiej kadencji Platformie nie udało się sprawić, aby poprawa w finansach państwa była odczuwalna przez przeciętnego obywatela. Prawo i Sprawiedliwość wymyśliło program 500+ i na tym wygrało - mówi Jakub Szulc, wiceminister zdrowia w rządach Donalda Tuska.

Plus Minus: W 2014 roku, po dziewięciu latach w Sejmie zrezygnował pan z mandatu poselskiego. Powiedział pan, że ma ciekawszą propozycję zawodową i poszedł pracować do międzynarodowej korporacji. To jest ciekawsze od polityki? Wszystko w życiu ma swój czas. Jeżeli praca przestaje sprawiać przyjemność albo nie daje szans na rozwój, trzeba się z nią rozstać. Gdy w 2005 roku powiedziałem moim kolegom z banku, że rzucam to, żeby spróbować sił w polityce, też wszyscy pukali się w głowę. Ale ja uważałem, że skoro znam się na finansach, a finanse są podstawą polityki, to warto spróbować sił w tej dziedzinie. Czego się pan dowiedział przez te lata w polityce? Po pierwsze, że jeżeli ktoś nie jest rozpoznawalny, będzie mu bardzo trudno zdobyć mandat. Mnie się udało – może dlatego, że nie miałem tej świadomości (śmiech). Po drugie zdobyłem unikatowe doświadczenia. Mało kto wie, jak wygląda władza ustawodawcza, a jeszcze mniej – jak funkcjonuje władza wykonawcza. Ja poznałem obie. ...