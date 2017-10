Wojciech Engelking: Dla zbyt wielu ludzi polityka i emocje są nierozdzielne Wojciech Engelking, pisarz. Rzeczpospolita, Darek Golik

Podczas uroczystości rodzinnej zaproponowałem raz, by nałożyć embargo na dwa słowa: „Jarosław" i „Kaczyński". I pogadać o książkach, filmach, gdzie kto jedzie na wakacje. Jedna z moich ciotek odpowiedziała, że nie może tego zrobić, bo Jarosław Kaczyński jest sensem jej życia - mówi Wojciech Engelking, pisarz.

Plus Minus: Słyszałeś o takiej karierze: od mediaworkera do pisarza? Ta pierwsza część to okres życia, którego nie lubię wspominać. Tym bardziej powspominajmy. Zastanawiałem się wtedy, czy będę w stanie utrzymać się z pisania. Podjąłem współpracę z jednym z portali, ale wyznaję zasadę, że nie mówię źle o byłych pracodawcach. Opowiedz dobrze. Ujmijmy to tak: mam to nieszczęście, że łysieję tylko na środku głowy i resztę trzeba golić. W związku z tym codziennie muszę stawać przed lustrem i na siebie patrzeć. Patrzenie na siebie z obrzydzeniem nie jest zbyt przyjemną czynnością, więc rzadko wtedy goliłem głowę. Ale nigdy się nie śmieję z mediaworkerów. Te wszystkie debilne teksty na portalach piszą ludzie, którzy są bardzo nieszczęśliwi i bardzo chcieliby robić co innego. Nagłówki w stylu „Ona naprawdę to zrobiła!" są inspirujące. Rzadko przeglądam popularne strony internetowe. Chyba że ktoś zamówi u mnie tekst o polityce. Jej codzienny wymiar, czyli co powi...