Tomasz Terlikowski: Dobra zmiana zależy od nas Fotorzepa, Rafał Guz

Powroty z innej rzeczywistości zawsze są trudne, a gdy rzeczywistość ta jest zupełnie inna od otaczającej nas na co dzień, jeszcze trudniejsze. Odczuwam to z żoną od jakiegoś czasu, uczestnicząc w niezwykłym doświadczeniu, jakim jest współorganizowanie rekolekcji małżeńskich Miłość i Prawda w Kamieńcu Podolskim.

Co miesiąc, od jakiegoś czasu, jedziemy więc kawał drogi, najpierw po znakomitych polskich, a później po nieco mniej znakomitych ukraińskich drogach (obiecałem sobie, że już nigdy nie będę narzekał na nasze szosy), by przez dwa dni opowiadać wraz z przyjaciółmi ze Wspólnoty Emmanuel o dialogu małżeńskim, komunikacji, przebaczeniu, odkrywaniu własnej męskości i kobiecości, wychowaniu dzieci czy radości z małżeństwa. Rozmawiamy z ludźmi trochę po polsku, trochę po ukraińsku (nawet taki językowy jełop jak ja czegoś się od ludzi uczy), czasem po rosyjsku (choć nie ma co ukrywać: nie jest to ukochany obecnie język akurat w regionie, gdzie jesteśmy), śmiejemy się z nimi, żartujemy, razem modlimy, a czasem wysłuchujemy wstrząsających historii ich życia, nawrócenia. Nie ma wiele czasu na zwiedzanie, ale to, co widzimy, też zachwyca. Niesamowity czas obdarowania przez ludzi z drugiej strony granicy. Najtrudniej jednak stamtąd powrócić. Owszem, drogi się zmieniają, Polska robi wspaniałe w...