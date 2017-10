Irena Lasota: Neofaszyści odwiedzą Warszawę. Fotorzepa, Darek Golik

10 listopada 1918 r. Józef Piłsudski przybył do Warszawy. Następnego dnia Polska odzyskała niepodległość.

11 listopada, jak to już w zwyczaju, odbędą się „marsze niepodległości" organizowane przez narodowców i nacjonalistów z ONR oraz Młodzież Wszechpolską. Jedni będą maszerować przez most Poniatowskiego, a drudzy przez most Świętokrzyski. Ciekawe jest jednak to, co ma się odbyć 10 listopada. Otóż zapowiadana jest w Warszawie „konferencja metapolityczna" pod tytułem „Europe of Future" – „Europa przyszłości", czyli pięciogodzinny światowy konwentykiel proputinowskich faszystów, neofaszystów, białych separatystów, rasistów i pewnie różnych użytecznych idiotów. Przeczytałam o tym najpierw na facebookowej stronie Rosyjska V Kolumna w Polsce, którą współtworzy Marcin Ludwik Rey, mający niesłychane wyczucie Rosji połączone z rzadką pracowitością i zdolnościami analitycznymi. Nieważne są spory ideologiczno-definicyjne między organizatorami i polskimi prelegentami, którzy wystąpią na konwencie. Nieistotne jest, kto jest protofaszystą, kto metasuprematystą czy megarasistą i czym dokładni...