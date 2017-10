Joanna Szczepkowska: Lekarze prawie jak aktorzy Fotorzepa

Porównywanie zawodu lekarza do zawodu aktora to tak jak porównywanie znaczenia powietrza do znaczenia róży. Mimo to odważam się na takie porównanie, bo jeden i drugi zawód mogę obserwować z bliska.

Zarobki niektórych aktorów – celebrytów czy gwiazd – są czasem szokująco duże i naprawdę niewspółmierne do pożytku z ich pracy. Inni natomiast, nawet ci znani, ciągle gdzieś dorabiają. Po prostu z pensji teatralnej nie da się wyżyć. Tyle tylko że aktor, nawet najbardziej zmęczony, zagra wypoczętego, dostanie brawa i kwiaty, choć po kątach widzowie będą szeptać, że mowę ma bełkotliwą, a głos ochrypły. Wystarczy jednak dobry piarowiec, niby przypadkowe zdjęcia z randki czy zakupów, wstrząsająca wiadomość o nagle obciętej grzywce, żeby dźwignia finansowa poszła w górę. Grałam w teatrze duże role za marne pieniądze i nagle zaproponowano mi prowadzenie koncertu. Suma była obrzydliwie duża. Możliwe, że grając tanio, zarobiłam sobie na drogi koncert, ale przecież stopień wysiłku i oddania jest dokładnie odwrotny! Na rolę teatralną zrobioną rzetelnie składają się miesiące pracy, emocji, poszukiwań i załamań, a prowadzenie koncertu wymaga dobrych butów i ładnej sukienki. Moja koleżan...