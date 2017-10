Lekarz rezydent: Zostaję w Polsce, nie lubię uciekać od problemów Fotorzepa, Darek Golik

- Sam sobie zadaję pytanie, czy etyczne jest godzenie się na taką bylejakość i patrzenie, jak ludzie umierają w kolejkach. Pewnie jakbyśmy odeszli od łóżek, to rząd by szybko spełnił nasze żądania. Długofalowo dzięki temu Polacy byliby lepiej leczeni i żyli dłużej. Jednak dla mnie to wszystko nie jest takie proste moralnie - Jarosław Biliński, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL

Plus Minus: Były dziś kanapki z kawiorem? Jarosław Biliński, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL: Dzisiaj prawie nic nie jadłem, a kanapek z kawiorem to chyba w ogóle nie jadłem nigdy. Czytałem coś innego. Przekonaliście się, jak wygląda machina medialno- -polityczna, która rozjeżdża tych, co stają jej na drodze. Mnie nie wyciągnęli żadnych fotografii, bo ich nie mam. Doczekałem się tylko kilku memów. Wino było akurat kolegi. Było też zdjęcie innego kolegi na tle Bundestagu, bo pewnie jest opcją niemiecką. No i słynne zdjęcie koleżanki z mustangiem, którym sobie jeździ po Azji. Były to z kolei zdjęcia z misji Polskiej Akcji Humanitarnej, gdzie ratowała rannych, w tym dzieci. Ale ta medialna akcja okazała się skuteczna, bo od tego czasu twoja koleżanka już się nie udziela medialnie. Niestety, w tym przypadku to się okazało skuteczne. To po prostu było dla niej za dużo i nie chce już mieć żadnych kontaktów z mediami. Ja staram się potraktować to wszystk...