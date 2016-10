Irena Lasota: Bufor obywatelski między ONR a KOD

Mustafa Nayyem jest Ukraińcem. Ma trzydzieści kilka lat, urodził się w Kabulu, ale wychował na Ukrainie.

Z wykształcania jest inżynierem, kiedyś był opozycyjnym dziennikarzem, piszącym m.in. do „Ukraińskiej Prawdy", której założyciel i redaktor naczelny Georgij Gongadze został zamordowany przez władze w 2000 r., a dziennikarz Paweł Szeremet – przez nieznanych sprawców w lipcu bieżącego roku.

Od października 2014 r. Nayyem jest posłem do Rady Najwyższej z ramienia Bloku Poroszenki. Ale mnie – i pewnie wielu innym – podoba się przede wszystkim dlatego, że to on zorganizował Majdan w Kijowie w 2013 r. Oczywiście za 30 lat będą wielkie spory, kto pierwszy wpadł na pomysł Majdanu, kto pierwszy przeskoczył przez płot, czy suwnicowa była ważniejsza czy elektryk. Ale w listopadzie trzy lata temu wszyscy byli zgodni co do jednego: odmowa prezydenta Janukowycza podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską wywołała oburzenie w społeczeństwie.