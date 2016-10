Szczepkowska: czarne pole walki, czyli czego potrzebują dziś matki w ciąży

3 października jechałam z Warszawy do Wrocławia. Ubrana na czarno niewiele się różniłam od podróżnych.

Dla postronnego obserwatora wyglądało to tak, jakby w Polsce do kupienia były tylko ubrania żałobne. Oczywiście wśród podróżujących były kobiety w kwiecistych płaszczach czy prowokacyjnie ubrane na biało. Jedna z nich zapytała mnie nawet, czy jestem wierząca. Gdyby oprócz chęci awantury naprawdę chciała rozmawiać, tobym jej powiedziała, że modlę się do Boga, który widzi i rozpoznaje każdego z nas, a mój protest dotyczy zimnego prawa, a nie piątego przykazania.

Nie sądzę, żeby to nas pogodziło, ale chętnie wysłuchałabym też jej argumentów. Niestety, odeszła twierdząc, że skoro jestem na czarno, to znaczy, że od diabła. Jedna z kobiet ubranych na czarno była w ósmym miesiącu ciąży. Szkoda, że tamta pani nie podeszła właśnie do niej.