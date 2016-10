Zdort: Aborcja warta urlopu

Lato 1980 roku pamiętam doskonale. Byłem z rodzicami na wakacjach nad Bałtykiem. Wraz z nami podróżowali znajomi rodziców, między innymi sympatyczny pan Wacek. Przez dwa tygodnie powtarzał nam przepowiednię, wedle której pod koniec tamtego lata Polskę miała zalać potężna fala płynąca od morza do Tatr.

Wracając pod koniec sierpnia do Warszawy, przejeżdżaliśmy przez Trójmiasto. Pierwszy raz widziałem wtedy strajk w PRL. W zajezdni autobusowej na trawniku siedzieli kierowcy z biało-czerwonymi opaskami na ramionach i kurzyli papierosy. Nie uśmiechali się, ich twarze były poważne, miałem wręcz wrażenie, że maluje się na nich strach, a przynajmniej niepokój.

To były czasy, kiedy jeszcze samo słowo „strajk" było zakazane, gazety pisały najwyżej o „nieuzasadnionych przerwach w pracy". Wiadomo było, że w każdej chwili milicja, a nawet wojsko, może spacyfikować protest – komunistyczna władza potrafiła wydać rozkaz strzelania do strajkujących robotników. A nawet jeśli nie, to wystarczyło, że ktoś wskazał kogoś jako prowodyra bądź nazbyt aktywnego uczestnika strajku, by zagroziło to aresztem, pałowaniem lub przynajmniej zwolnieniem z pracy.