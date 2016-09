Krzysztof Masłoń: Kaczyński nie dyktuje mi artykułów

Bardzo nie podoba mi się to, co w ostatnich latach robią polscy pisarze. Angażują się w jakieś okropne inicjatywy, ni to polityczne, ni celebryckie - mówi krytyk literacki Krzysztof Masłoń.

Plus Minus: Założyciele wydawnictwa Czarne Monika Sznajderman i Andrzej Stasiuk rozpoczęli protest przeciwko pana obecności w jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Pod listem otwartym w tej sprawie podpisało się też kilku jurorów tego konkursu. Zamierza pan zrezygnować?

Byłem w jury tej nagrody od samego początku. Jednak z koniem nie będę się kopał. Skoro inni jurorzy uważają, że czują się źle w moim towarzystwie, to znowu nie będę udawał, że po tym wszystkim ja w ich towarzystwie będę czuł się dobrze. Choć zawsze uważałem, że sprawy polityczne nie powinny mieć jakiegokolwiek znaczenia przy ocenianiu książek od strony literackiej.