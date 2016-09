Irena Lasota: Psy i ludzie

Oczywiście nie lubię wchodzić na ulicy w psią kupę, ale właściciele biegający z plastikowymi torebkami za swymi czworonożnymi przyjaciółmi też wydają mi się dziwni. Wolałabym, żeby było na odwrót.

Amerykańskie obyczaje dotyczące psów już od dawna zagnieździły się w Europie, i to tak silnie, że z fanatycznymi właścicielami nie można racjonalnie dyskutować. Z jednej strony antropomorfizują swoje zwierzęta, które czasami zastępują im dzieci, mówią o ich myślach, przeżyciach i potrzebach, które znają często z reklam towarów, z drugiej odmawiają swoim psom możliwości życia psim życiem.

Jeśli pies jest prawie jak członek rodziny, jest kąpany w specjalnym szamponie, je ze specjalnych naczyń, rozmawia się z nim na Skypie – to jakim prawem jest sterylizowany, ma podcięty ogon czy uszy? Sterylizacja jest jednym z tych niewdzięcznych tematów felietonowych. Przeciwnicy sterylizacji człowieka bronią swojego zdania, powołując się najczęściej na religię, ale sterylizację zwierząt uważają za właściwą, niezależnie od zdania ich religii na temat zwierząt i natury.

Moralni przeciwnicy stosowania eugeniki wśród Homo sapiens nie mają problemów z psią eugeniką i sterylizuje się pieska, nawet jeśli jest przesympatyczny, ale ma ogon nie tam, gdzie trzeba, czy jedno ucho większe od drugiego.

Sterylizacja psów (kotów zresztą też) szalenie ułatwiła życie właścicielom, ale też zubożyła nasz świat. Wszystkie miejskie psy zachowują się podobnie: nieciekawie. Chodzą przy nodze, nie szczekają, nie rzucają się na inne psy czy na listonosza. Fabryki kagańców zbankrutowały. Już tylko na Kaukazie (w latach 90.) i na Kubie widziałam stada psów uganiających się za suczką. Ileż zabawy miały kiedyś z tego dzieci i o ile prostsze było wyjaśnianie im, skąd się same wzięły! Teraz w szkołach (w każdym razie amerykańskich) wychowanie seksualne zaczyna się i kończy na wykładach o AIDS i gatunkach prezerwatyw.

Kilka lat temu, gdy blisko połowa zwierzaków moich znajomych zaczęła chorować na nerki, co wymagało zdobywania dla nich specjalnej karmy (dziś pewnie mówi się „jedzonka") i lekarstw, zainteresowałam się kocimi i psimi potrawami. Okazało się, że „normalna" karma wywołuje choroby nerek, nie było tylko zgody, czy dlatego, że większość jej składników pochodzi z Chin, czy dlatego, że za dużo w niej puryny. Moje sugestie, żeby na przyszłość karmili psy tym samym, co sami jedzą, znajomi odbierali jak herezję.

Z jednej strony jako zwolenniczka pluralizmu i przeciwnik konfliktów rasowych cieszę się, widząc na Facebooku kochające się psy i koty. Z drugiej uważam to za tak nienaturalne, że usuwam wpisy zbyt pokojowo nastawionych entuzjastów miłości wśród (i do) zwierząt.

Być może inżynieria zwierząt domowych zastąpiła dwudziestowieczną potrzebę inżynierii społecznej? Może dzisiejsi doktorzy Mengele prowadzą hodowle psów rasowych, a ci, którym się gorzej powiodło, sterylizują psy w schroniskach?

Oczywiście oburzeni czytelnicy mogą przytoczyć na rzecz sterylizacji wiele jak najrozsądniejszych argumentów, z którymi się naturalnie zgadzam, co nie zmienia faktu, że warto by się zastanowić, jakie potrzeby zaspokajają w nas psy nie psy i koty nie koty. Może teraz, kiedy państwa bardziej niż kiedyś zajmują się wychowaniem dzieci i rodzice często czują się w obliczu tego procesu bezsilni, pies czy kot staje się tym, kogo można jeszcze wychować, wytresować po swojemu, na posłusznego, niemęczącego domownika. Oczywiście do czasu, gdy pojawią się filmy dla zwierząt domowych oraz iPhony, którymi będą mogły sterować.

Komuś może się nasunąć pytanie, czemu nagle tak piszę o psach i kotach. Po prostu postanowiłam choćby raz dostosować się do panującego w mediach trendu. Lato obrodziło informacjami o kocie, który przeżył, czy psie, który gdzieś doszedł, więc i ja o zwierzętach zamiast o ludziach.