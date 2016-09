Tomasz Terlikowski: Czy można dobić chorą matkę, aby uratować jej syna

Co nas czeka, jeśli w medycynie i myśleniu o niej zwycięży całkowicie utylitaryzm? Odpowiedź nie jest dobra. Lekarze będą musieli nie tylko decydować, kogo ratować, a kogo już nie (co i tak, z przyczyn finansowych, niekiedy muszą robić), ale też rozstrzygać kogo mają zabić, by uratować kogoś innego.

Niemożliwe? Przesadzone? Otóż choćby tekst dr Zoe Fritz z Warwick University opublikowany w prestiżowym „Journal of Medical Ethics" pokazuje, że nie tylko możliwe, ale całkowicie realnie rozważane i coraz bardziej prawdopodobne. A wszystko dlatego, że w miejsce etyki zasad i cnót wprowadzono etykę zysków i strat. Jeśli zaś podleje się go jeszcze sosem rodzinnych niełatwych emocji, to uzasadnienie zabicia jednego pacjenta, by ratować innego, staje się prostsze.

I dokładnie tymi metodami w swoim oczywiście niezmiernie naukowym tekście posługuje się doktor Fritz. Zaczyna od wyssanego z bioetycznego palca przykładu, w którym matka rzuca się na ratunek ukochanemu synowi, by wypchnąć go spod ciężarówki. Czy naraża w ten sposób życie? Tak! Czy ma do tego prawo? Tak! I jak dotąd nie ma sporu. A jeśli jest w stanie uratować swoje dziecko, to ma nawet obowiązek to zrobić.