Memches: Banderowcem w IPN

Nie do wiary! Na Ukrainie są negacjoniści historyczni, którzy głoszą wszem wobec kłamstwo wołyńskie!

Takie mniej więcej wnioski wyłaniają się z komentarza Igora T. Miecika do tego, co mu niedawno powiedział Jurij Szuchewycz, syn Romana, komendanta UPA, współodpowiedzialnego za zbrodnie na Polakach. Całość ukazała się w „Gazecie Wyborczej" – medium, które od długiego czasu stara się przekonać opinię publiczną nad Wisłą, że nacjonalizm to przede wszystkim problem polski, zaś Ukraińcom znękanym konfliktem z Rosją nie ma co w tej sprawie stawiać zarzutów.

Tymczasem pewna granica została przekroczona. Co takiego bulwersującego oznajmił Szuchewycz? Przede wszystkim zaprzeczył liczbie ofiar wołyńskiego ludobójstwa (zresztą sam termin „ludobójstwo" uznał za kłamstwo) i usprawiedliwił akty przemocy Ukraińców na Polakach krzywdami wyrządzonymi przez II RP jej mniejszościom narodowym.