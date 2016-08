Kard. Stanisław Dziwisz na temat ŚDM i papieża Franciszka

To jest cud, nie mówię sukces, ale cud, że tylu uczestnikom Światowych Dni Młodzieży, a było wszystkich 2,5 miliona osób, nic się nie stało. Za tym kryje się Opatrzność Boża i wstawiennictwo świętego papieża Jana Pawła II - mówi kardynał Stanisław Dziwisz.

Świetna organizacja, dwa i pół miliona uczestników na mszy świętej, kończącej Światowe Dni Młodzieży. Pełen sukces?

Jeśli zastosować do wydarzeń kościelnych terminologię świecką, to można powiedzieć: tak, to był wielki sukces – organizatorów, Kościoła w Polsce, ale także wszystkich młodych, którzy w tym nadzwyczajnym wydarzeniu uczestniczyli. To oni swoim entuzjazmem wiary stworzyli to wydarzenie. Podjęliśmy się wielkiego zadania, jakiego dotychczas nie było na polskiej ziemi, i to zadanie wykonaliśmy. Nie zawiedliśmy oczekiwań i zaufania. Przyczyniło się do tego wielu ludzi, wiele środowisk oraz instytucji, w tym władze kościelne, samorządowe i państwowe.