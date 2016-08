Chrabota: Świat uratują nauczyciele

Zachować gimnazja? Czy zrezygnować z dotychczasowego modelu edukacyjnego, rozpirzyć system, który zafundowano nam w 1999 roku, i przywrócić czteroletnie liceum? Jaki scenariusz reform poprzeć?

Intuicja podpowiada mi, żeby wystrzegać się rewolucji. Nieprzygotowana i całościowa zmiana musi przynieść chaos i – przez jakiś czas przynajmniej – narazić system edukacyjny na dryfowanie niebezpiecznie blisko nieznanych raf. Chyba że reforma będzie precyzyjnie przygotowana, obowiązki rozdane w przemyślany sposób, wsparcie dla samorządów (głównych odpowiedzialnych za edukowanie) będzie konsekwentne i pełne. Czy można na to liczyć w dobie niemal permanentnych zmian przeprowadzanych przez rządzących jak kraj długi i szeroki? Trudno przecież zapanować nad wszystkim, a ambicją rządzącej partii jest zmiana całej polskiej sfery publicznej.

A więc jest dylemat, dla mnie do końca nierozstrzygalny, ale też wewnętrzna pewność, że i tak, niezależnie od systemu edukacji, jakość nauczania pozostanie w rękach nauczycieli. I w sumie najważniejsze jest, kto trafi do tego zawodu. Jak głęboko motywowani ludzie, jak bardzo zaangażowani, kompetentni, ofiarni w swojej pracy. To od nich tak naprawdę zależy wykształcenie Polaków epoki cyfrowej.