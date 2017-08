Strefy przyjazne dorosłym

Jak uwolnić się od towarzystwa dzieci – cudzych lub własnych.

Marcie nigdy nie przyszło do głowy, że mogłyby jej przeszkadzać dzieci. Sama wychowała troje i rozumiała, że maluchy czasem są głośne, czasem zmęczone, a czasem marudzą. Nigdy też nie przyszło jej do głowy, by na wakacyjny wyjazd wybierać te hotele, w których przyjmuje się wyłącznie dorosłych. Ale gdy kupowała wczasy na Kubie, zaproponowano jej właśnie taki hotel. – Jechałam sama z mężem, dlatego było nam wszystko jedno, czy można z dziećmi czy bez. Najważniejsza była niska cena – wspomina.

Okazało się, że to była świetna decyzja. – Wypoczęłam jak nigdy. W hotelu był spokój, nikt nie biegał wokół basenu i nie chlapał wodą – opowiada. Od tamtej pory zawsze wybiera na wakacje miejsca, do których dzieci nie mają wstępu.