McGregor kontra Mayweather. Sport czy tylko zarobek?

Kim jest człowiek, który w swojej pierwszej bokserskiej walce stanie oko w oko z niepokonanym Floydem Mayweatherem Juniorem i zarobi 100 milionów dolarów? Jak Irlandczyk Conor McGregor tego dokonał?

Pytań jest więcej: jak pomocnik hydraulika z Dublina został milionerem, co sprawiło, że w takim tempie przebił się ma szczyt mieszanych sztuk walki (MMA) i został największą gwiazdą Ultimate Fighting Championship (UFC), najpotężniejszej, amerykańskiej organizacji MMA założonej w 1993 roku.

McGregor to niewysoki (175 cm) 29-latek z gęstą brodą i wysportowanym ciałem gęsto pokrytym tatuażami. Ma długie ręce, zasięg 188 cm i potrafi to wykorzystać w walce. Pewny siebie, chwilami bezczelny, ale to na pokaz, bo ci, którzy się z nim zetknęli bliżej, mówią o nim dobrze. Na pewno wie, czego chce, już wiele lat temu powiedział, że będzie najlepszy i zarobi miliony.