Jerzy Kochanowski. Na władzy zemściły się represje wobec Kościoła

Wykorzystując osłabienie struktur państwa po 1956 roku, Kościół zajmował jego miejsce w powstających lub odradzających się stowarzyszeniach i organizacjach, np. w harcerstwie.

Mimo że lata 1956–1957 postrzegane są zazwyczaj jako czas odwilży w relacjach państwo – Kościół, to nawet w oficjalnych wypowiedziach władz nagminnie pojawiała się militarna retoryka, z „walką", „ofensywą", „atakiem" i „frontem". Z tym że tym razem była to ofensywa Kościoła, a stroną zepchniętą do narożnika stało się – zwłaszcza na peryferiach – państwo. O ile też „porządkująca" tę książkę karykatura Karola Ferstera z połowy 1956 r. sugeruje jeszcze tradycyjny, dewocyjno-różańcowy obraz kościelnych zagrożeń, to „Kapitał" i Biblia dzierżone przez obywatela na późniejszym o pół roku rysunku Juliusza Puchalskiego pokazują już głęboki konflikt ideologiczny, o strukturalnym wręcz charakterze. Jeżeli jednak wzniesione do góry dzieło Marksa miało symbolizować zwycięstwo, to był to gest stanowczo przedwczesny.

W okresie stalinowskim władze, zdając sobie sprawę, że całkowita laicyzacja jest niemożliwa, starały się przynajmniej osłabić i zneutralizować Kościół. Odbierano mu ziemię, szkoły czy szpitale, ze szkół świeckich wycofano religię, likwidowano katolickie pisma. Represjom poddawano duchownych, skazując ich nieraz (jak biskupa Czesława Kaczmarka) na wieloletnie więzienie. W 1953 r. internowano kardynała Stefana Wyszyńskiego. Walka z tzw. religianctwem wśród członków partii, pracowników państwowych, wojskowych czy milicjantów, nieraz głęboko wierzących, często zmuszała ich do życia w podwójnym świecie, w dychotomii między wartościami prywatnymi a oficjalnymi. Wysiłek laicyzacyjny okazał się tak mało skuteczny, że w celu utrzymania minimalnego konsensusu społecznego konieczne stało się przymykanie oczu na istnienie fasady, „poza którą obłudnie ukrywane były faktyczne przekonania ludzkie. Zadowalano się nieraz pozorami, żądając od ludzi mających wpływ na środowisko, aby nie praktykowali przynajmniej na widoku innych". Nastąpiła także „rekatolizacja" klasy robotniczej, przed wojną, zwłaszcza w wielkich miastach, znacznie bardziej laickiej niż w połowie lat 50. Trudno również uznać, że wykluczenie religii ze szkół zakończyło się sukcesem. „Czy większość społeczeństwa przyjęła świeckie wychowanie? – pytała publicystka „Nowej Kultury". – Czy zmniejszyła się ilość dzieci uczących się religii dlatego, że lekcje nie odbywają się w szkole? Na pewno nie, wzrosła tylko atrakcyjność tych lekcji".