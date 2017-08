„Avital meets Avital”. Radość muzykowania

Avi Avital i Omer Avital nie są, wbrew pozorom, spokrewnieni. A pozory te są naprawdę mocne. Obaj są Izraelczykami o marokańskich korzeniach, obaj ukończyli tę samą szkołę – Akademię Muzyczną w Jerozolimie. Avi studiował tam muzykę klasyczną, a Omar – jazzową. Teraz nagrali wspólną płytę, której tytuł „Avital meets Avital" mógłby sugerować spotkanie po latach rozdzielonych w dzieciństwie braci.

Krążek ten udowadnia, że o ile pokrewieństwo samych artystów jest pozorne, o tyle faktyczne są związki gatunków muzycznych, które na co dzień wykonują.

Ziemią niczyją, neutralnym gruntem, na którym doszło do tego spotkania, jest world music. Inspiracje muzyką klezmerską, brzmieniami śródziemnomorskimi i północnoafrykańskimi rozwijają się i splatają jednocześnie w rytm jazzowych improwizacji. I to tylko na pierwszy rzut oka ukłon Aviego w stronę Omera, przejście przez niego na drugą stronę muzycznej rzeki. Dotychczas bowiem specjalizował się on głównie w wykonywaniu utworów Bacha, którego kontrapunktyczny geniusz i gęsta fraza od zawsze fascynowały muzyków jazzowych.