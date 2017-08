Niszczymy naszą planetę. Ekologiczna apokalipsa jest coraz bliżej

Ziemię zaleją ulewne deszcze, jakich jeszcze nie widzieliśmy, oceany się podniosą i pojawią się na nich gigantyczne fale. Jakby tego było mało, nie będziemy w stanie produkować tyle pożywienia, ile potrzebujemy, a już niedługo na tonę ryb przypadać będzie tona plastikowych butelek. Innymi słowy: przygotujmy się na katastrofę.

Europę będą nękały fale upałów, powodzie, burze i inne ekstremalne zjawiska spowodowane ociepleniem klimatycznym. Z ich powodu będzie ginąć ok. 152 tys. ludzi rocznie. Nie są to przewidywania wzięte z futurystycznej powieści, lecz prognozy opublikowane niedawno w prestiżowym „The Lancet Planetary Health". Tak ma wyglądać Europa ok. 2100 roku. Z szacunków autorów raportu wynika, że obecnie na konsekwencje ocieplenia klimatu narażonych jest co roku 5 proc. Europejczyków, w 2100 roku zetknie się z nimi dwóch na trzech mieszkańców kontynentu, co oznacza, że będą narażeni na zranienia, choroby, utratę mienia i dachu nad głową, stres (ze wszystkimi tego konsekwencjami) i oczywiście także na śmierć.

Na innych kontynentach, niestety, będzie podobnie. Tegoroczny lipiec to kolejny miesiąc z historycznymi rekordami ciepła. Ubiegły miesiąc był o ponad 0,8 stopnia Celsjusza cieplejszy niż średnia w latach 1950–1980. Zdaniem NASA to najgorętszy miesiąc w historii pomiarów od 1880 roku. – Najbardziej przerażające jest to, iż wkraczamy w erę, kiedy niespodzianką będzie dla nas to, że nowy miesiąc nie jest najgorętszym w historii – mówi Chris Field, klimatolog z Uniwersytetu Stanforda. NASA przypomina również, że to już dziesiąty kolejny miesiąc bijący rekordy ciepła dla danego miesiąca. Mieliśmy więc już w tym roku najcieplejsze w historii m.in. styczeń, luty czy czerwiec.