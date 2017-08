Dzieci wychowane przez zwierzęta rzadko wracają do cywilizacji

W literaturze dzieci wychowane przez zwierzęta nie tylko wykazywały się unikalnymi osiągnięciami czy wyjątkowym poczuciem sprawiedliwości, ale też zyskiwały umiejętności niedostępne zwykłym śmiertelnikom. W rzeczywistości ich powrót do cywilizacji jest trudny, o ile w ogóle możliwy.

Oksana Malaja została znaleziona, gdy miała osiem lat. W 1991 r. do jednego z chersońskich komisariatów trafiło zgłoszenie o dziecku trzymanym w nieludzkich warunkach. Dzwonić miał zaniepokojony sąsiad z małej wsi na południu Ukrainy. Gdy funkcjonariusze udali się na miejsce, nie mogli uwierzyć własnym oczom. Mała dziewczynka biegała na czworakach, drapała się nogą, szczekała i sapała z wywieszonym językiem. Wkładała przy tym głowę pod kran i otrzepywała się jak pies. Przy każdej próbie podejścia zaczynała warczeć. Okazało się, że Oksana od trzeciego roku życia mieszkała w psiej budzie, razem z hasającymi po podwórku czworonogami. Z nimi spała i jadła co popadło. To był cały jej świat.

Rodzicom alkoholikom, którzy dopuścili się tak karygodnego zaniedbania, dziecko natychmiast odebrano. Tłumaczyli, że w domu była bieda, dzieci dużo, a gdy tylko dziewczynka zaczęła naśladować zachowanie zwierząt, wzięli ją za chorą psychicznie i przestali się nią interesować. Dziś Oksana ma 34 lata i jest pod stałą opieką zakładu psychiatrycznego w Odessie. Pięć lat, jakie spędziła wśród psów, odcisnęło na niej dramatyczne piętno. Mimo intensywnej i długoletniej terapii kobieta nadal lubi spać zwinięta w kłębek, wpada w szał, gdy ktoś zabierze należący do niej przedmiot, a wszystko, co dostanie, natychmiast chowa, niczym pies kość.