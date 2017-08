Agnieszka Smoczyńska: Autorka Córek Dancingu robi karierę w USA

Agnieszka Smoczyńska oczarowała świat kina talentem i wyobraźnią. Dziś ma szansę na spektakularną międzynarodową karierę.

Właśnie skończyła zdjęcia do etiudy „Wyspa pożeracza dusz", która wejdzie do składającej się z ośmiu nowel międzynarodowej produkcji „The Field Guide to Evil". Razem ze scenarzystą Robertem Bolestą sięgnęła po XIX-wieczne ludowe mazurskie podanie o człowieku-demonie ze wsi Jakunówko, który założył sobie, że będzie wygrywał wszystkie procesy sądowe, jeśli zje dwanaście ludzkich serc. W starej legendzie, odbijającej zresztą wielokulturowość Mazur, Smoczyńska dostrzegła opowieść o narodzinach zła i nadchodzącej Wielkiej Wojnie.

– To historia człowieka, który przywodzi na myśl Breivika – mówi reżyserka. „The Field Guide to Evil" ma wejść na amerykańskie ekrany w przyszłym roku.