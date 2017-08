Michel Houellebecq - prorok świata pozbawionego nadziei

Michel Houellebecq w swej prozie odzwierciedla aktualny stan francuskiego społeczeństwa. Co prawda w „Uległości" przewiduje, że islamiści zastąpią elity V Republiki, ale to zawoalowany, metaforyczny przekaz. Francuzi byli na tyle zdesperowani, zdeprymowani, że zagłosowali za dużą zmianą, za eksperymentem. Houellebecq uchwycił pewien mechanizm zachowań wyborczych, który rzeczywiście miał miejsce. Społeczeństwo francuskie jest zmęczone starymi elitami politycznymi, arystokracją, którą ogląda od 30 lat, i je wymieniło. Jednak nowo mianowany lewicowo-prawicowy rząd Édouarda Philippe'a wcale nie zrywa całkowicie z rządową arystokracją i to może stanowić problem dla filozofii „odnowy" prezydenta Emmanuela Macrona. Być może kieruje się strachem przed elitą?

Francuskie elity zdają się mówić, zresztą podobnie jak Houellebecq, że wybiorą największego nicponia, byleby Marine Le Pen nie wygrała. Macron z pewnością nie przypomina houellebecqowskiego nicponia, Mohammeda Ben Abbesa, ale jest wielką niewiadomą.

Nadzieja Francji bez poparcia

Michel Houellebecq tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich był specjalnym gościem „Programu politycznego" France 2. Pisarz ocenił kampanię prezydencką jako fascynującą, choć stwierdził, że ustalony już zawczasu, bo w pierwszej turze, wynik wyborów „nie pozostawia żadnej nadziei". „Społeczeństwo francuskie jest zblazowane i zmęczone" – powtarzał swoją starą śpiewkę ponowoczesny prorok. A mityngi Macrona przypominały mu terapie grupowe mające za zadanie przekonać uczestników do optymizmu. Zwrócił również uwagę, że wybór ideologiczny został zastąpiony przez wybór klasowy: na Le Pen głosował proletariat (dziś byśmy raczej użyli modnego słowa „prekariat"), a na Macrona – „zblazowana elita".

Houellebecq sam uważa się za reprezentanta tej drugiej kategorii, choć na wybory chodzić nie zamierza. Pod tym względem pisarz lokuje się w kręgu zblazowanych „republikańskim spektaklem", którzy albo nie poszli na wybory, albo oddali głos nieważny. O skali zrezygnowania niech świadczy fakt, że tzw. białych głosów było w 2012 r. 2,1 mln, a teraz – 3,5 mln. Przy tym tak słabej frekwencji nie było nad Sekwaną od 1969 r.! Wynik Macrona osłabiają również głosy „utile", czyli „pożyteczne": głosowano nie tyle za programem nowego prezydenta, co przeciwko Marine Le Pen.

Houellebecq dobrze opisał ten mechanizm na stronach „Uległości". Proroctwa pisarza potwierdził sondaż TNS Sofres dla dziennika „Le Figaro", w którym zapytano Francuzów, czy uważają, że nowy prezydent odegra znaczącą rolę na początku swojej prezydentury. Twierdząco odpowiedziało jedynie 41 proc. respondentów. Tak słabego poparcia nie miał żaden prezydent Francji. W 1995 r. aż 66 proc. Francuzów z optymizmem patrzyło na początek rządów Chiraca, na rządy Sarkozy'ego 56 proc., a na Hollande'a – 61 proc.

Dzięki francuskiej tradycji i logice kalendarza wyborczego prezydent Macron ma obecnie w Zgromadzeniu Narodowym większość. Zginęły ostatnie niedobitki z socjalistycznej Atlantydy. Nie może jednak zapomnieć, że ma przeciwko sobie całe legiony ideologicznych przeciwników, a Księżniczce, jak zwykł nazywać Francję Charles de Gaulle, może się nie spodobać liberalizacja kodeksu pracy. Nadąsanie Arystokratki będzie wówczas miało charakter plebejski, ostry, uliczny, a więc – nieprzewidywalny.

Medyczny raport

Sam Houellebecq również pozostaje niewiadomą. Choć jest najczęściej tłumaczonym pisarzem francuskim, a jego przejście do wydawnictwa Flammarion odbiło się echem niczym transfery najlepszych piłkarzy (ponoć otrzymał milion euro), rzadko się pokazuje publicznie. Mówi niewiele i niechętnie. Sam inscenizuje swoją pisarską legendę; nie sposób na przykład ustalić, kiedy się urodził i czy rzeczywiście spędził kilka miesięcy w szpitalu psychiatrycznym. Z jednej strony znienawidzony przez językoznawców i specjalistów literatury, a z drugiej – masowo czytany przez klasę średnią, którą portretuje. Niemniej wszyscy kolegialnie uznają, że ma niezwykle czułe „ucho socjologiczne" – to kolejny punkt styczny ze świeżo upieczonym prezydentem francuskiej Republiki.

Houellebecqowi udaje się trafnie opisać stan francuskiego społeczeństwa. Ma również nieprzeciętne zdolności prorocze. Wydana w 2001 r. „Platforma" kończy się zamachem terrorystycznym, w „Możliwości wyspy" antycypuje powstanie nowej religii – transhumanizmu, a wydana dwa lata temu „Uległość" przewiduje zachowania wyborcze, które właśnie zaobserwowaliśmy.

On sam nie do końca czuje się pisarzem. Mówi, że celem jego pisarstwa jest nie tyle odnajdywanie stylu, co jego zupełny zanik. Jego książki są jak raport medyczny – zupełnie zobiektywizowane i bezduszne. Ażeby zapobiec mylnym interpretacjom, czytelnik musi kroczyć z poddańczą dyscypliną po torze, jaki wyznacza pisarz. „Umrzecie teraz. To nic. Jestem tutaj. Nie zostawię was. Kontynuujcie lekturę" – bezdusznie przestrzega narrator „Poszerzenia pola walki". Francuski pisarz przyjmuje rolę szpitalnej administracji przyjmującej pacjenta. W przypadku prozy Houellebecqa jest nim francuskie społeczeństwo.

Friedrich Nietzsche namawiał do filozofowania za pomocą młotka, a Fiodor Dostojewski używał do tego celu siekier. Michel Houellebecq zaś filozofuje instrumentem subtelniejszym – skalpelem. Każdy z nich doszedł na swojej drodze do punktu, w którym zwykłe procedury sięgania do istoty świata zawiodły. Dostojewski metodologiczną siekierą zabijał – wykonawcami jego filozoficznych mordów byli Raskolnikow, Iwan Karamazow. W ten sposób badał moralne i metafizyczne skutki unicestwienia. Ale w przeciwieństwie do Nietzschego Dostojewski nie mordował Boga, raczej szukał Go z siekierą w ręku. I odnalazł wśród „skrzywdzonych i poniżonych"; dostrzegał w nich kosmiczną tęsknotę za dobrem w Bogu. Albowiem „zło wyraża tęsknotę za tym, co czyste i ostateczne, odnajduje człowieka przez ujawnienie jego zagubienia".

Poczucie decyzyjnej suwerenności

Natomiast darmo szukać chorego w świecie Houellebecqa. Za późno. Tym bardziej Boga; w jego świecie nigdy Go nie było. Francuski pisarz potrzebuje skalpela do przeprowadzenia na człowieku sekcji zwłok. I na strukturze, do której człowiek niegdyś przynależał i którą niegdyś animował. To sekcja zwłok martwego społeczeństwa.

Jednak Houellebecq nie zadowala się przypatrywaniem i suchym opisem rozkładu tego ciała. Byłoby to zbyt proste. Rozpiera go ciekawość, jakie niszczycielskie fenomeny – zewnętrzne czy wewnętrzne (autodestrukcja) – doprowadziły do totalnego zniszczenia. Jak to się w ogóle stało, że człowiek przestał żyć, „przestał istnieć".

Oto wtórne role Michela Houellebecqa: filozof-socjolog katastrofy, a zarazem historyk-analityk tego, co do niej doprowadziło. Co wywołało ową „mutację metafizyczną". Ustaliła ona nowy ład, który uniemożliwia jednostce jako czynnemu podmiotowi społecznemu normalne funkcjonowanie. Tradycyjne więzi społeczne zbudowane na emocjach zastępowane są przez więzi intelektualne oparte na prawach liberalnego rynku. Toteż jednostka w obliczu postępującej katastrofy przestaje być podmiotem i staje się przedmiotem – trybikiem w liberalnej manufakturze zagłady. Oczywiście jednostka nie traci poczucia swojej decyzyjnej suwerenności, manufaktura bowiem dba o to, by stwarzać jej warunki do osiągania rzekomej szczęśliwości. Wciąż stymuluje się poczucie „indywidualizmu niesterowanego". Znaczy to tyle, że jednostka żywi się odgórnie narzuconą formą „szczęścia", „normalności", wierząc jednocześnie w wolność wyboru w tych ramach. Jednostka, tkwiąc w tym wierutnym kłamstwie, sama uczestniczy w swoim zniewalaniu. Oto, co przewiduje w swoich suchych raportach literackich Houellebecq.

Sprzeczne skutki racjonalizacji

Według Houellebecqa w kulturze zachodniej nie mija narkotyczne upojenie racjonalnością. Choćby Macron w przemówieniu inaugurującym prezydenturę mówił: „Francja nie może odwrócić się plecami od oświecenia". Pisarz podkreśla, że decyzje racjonalne mogą mieć odwrotne od założeń skutki. Co więcej, mogą doprowadzić do odrodzenia pierwotnego stanu wojny każdego z każdym. Już w XIX w. rosyjscy myśliciele instynktownie czuli, podróżując i poznając realia Europy Zachodniej, że zasada racjonalna skazana jest na samozagładę. Iwan Kirejewski nazwał racjonalizm szaleństwem. Cechuje go ciągły niepokój, rozdarcie prowadzące nieuchronnie do konfliktu.

Weźmy przykład domeny seksualnej, która według Houellebecqa od początku lat 50. jest ofiarą procesów racjonalnych i różnicuje ludzi na takiej samej zasadzie jak pieniądz. Racjonalizacja jest zasadą prostą, opartą integralnie na numerycznym systemie zysków i strat. W rzeczywistości społeczeństwo konsumenckie opiera się na otrzymaniu maksymalnego zadowolenia za określoną cenę. Chodzi więc o względy czysto utylitarne dla klienta, zaś opłacalne dla wytwarzającego i sprzedającego. Taki układ ukazuje, że dla wszystkich aktorów społecznych najważniejsze staje się to, co jest „korzystne" (bądź „opłacalne"), a w następstwie tego to, co „przyjemne". W ostateczności – „najprzyjemniejsze".

To stopniowanie doprowadza do tragicznych skutków antropologicznych: „Podnieść pożądanie do granic możliwości równolegle z coraz trudniejszą realizacją, oto podstawowa zasada, na której opiera się cywilizacja Zachodu" – pisze Houellebecq w „Możliwości wyspy". Francuz bardzo precyzyjnie określa moment wygaśnięcia tradycyjnego modelu społecznego we Francji, co rozpoczęło oszałamiający pęd do autodestrukcji: „14-ego grudnia 1967 r. Zgromadzenie Narodowe przyjęło w pierwszym czytaniu ustawę Neuwirtha o legalizacji środków antykoncepcyjnych (...) Od tej pory wyzwolenie seksualne (...) przedstawicieli wolnych zawodów i artystów – również małych i średnich przedsiębiorstw – dotarło do szerokich warstw ludności. Fakt ten zyskuje pikanterii, jeśli uświadomić sobie, że owo wyzwolenie seksualne było niekiedy przedstawiane jako realizacja marzeń o wspólnocie, gdy w rzeczywistości chodziło o przekroczenie kolejnego progu w rozwoju indywidualizmu. Wdzięczne słowo »stadło« uzmysławia nam, że para i rodzina stanowią ostatnią wysepkę pierwotnej wspólnoty w łonie liberalnego społeczeństwa. Wyzwolenie seksualne zniszczyło ostatnie wspólnoty, które oddzielały jednostkę od rynku. Proces owej destrukcji trwa do dziś".

Legalizacja środków antykoncepcyjnych włączyła do reguł liberalnego rynku ekonomicznego tak intymną sferę ludzkiej egzystencji, jaką jest seksualność. To świadczy o niezwykle ekspansywnej mocy zasady racjonalnej. Houellebecq ukazuje, jak diametralnie różnią się skutki tej racjonalności od pierwotnych jej zamiarów. Legalizacja nie spaja społeczeństwa, nie – legalizacja atomizuje, rozsadza – pluralizuje żądania i pożądania w nieskończoność. Słowami arcybiskupa Józefa Życińskiego: jednostka zostaje „rzucona w pluralizm". A przy tym uprzedmiotowiona. Same żądania także się komercjalizują. To niebezpieczeństwo pojawia się również w analizach „Cząstek elementarnych".

Potrzeba metafizycznego oszustwa

Houellebecqowska wizja świata jest deprymująca. Bohaterowie nierzadko cierpią na depresję. A Francja jest pejzażem szarym i bez nadziei. Podobnie Europa i cały świat zachodni. Stąd nowy prąd w literaturze, który zapoczątkował Houellebecq – déprimisme, depresjonizm. Marc Weitzman pisze, że jest to dołująca literatura, bo stawia nas przed lustrem. Déprimisme to, parafrazując Emila Ciorana, widzieć rzeczy takimi, jakimi one są. To znaczy nie mieć złudzeń, nie wierzyć w transcendencję. Gdy pośmiertna wizja rozciąga się między krzyczącą nicością a wiekuistą ciszą, trzeba szukać nowych źródeł przetrwania. Tą nadzieją jest transhumanizm. Nawet jeśli życie dla Houellebecqa jest źródłem cierpienia. Osobliwe kredo współczesności brzmi zatem: przedłużyć męki, ale nie umrzeć.

Świat został wyzuty ze swojego czynnika magicznego, został, by tak rzec, racjonalnie odczarowany. A jak pisał Cioran, tylko potwór może sobie pozwolić na luksus widzenia rzeczy takimi, jakimi są. Ale wspólnota istnieje tylko w takim zakresie, w jakim tworzy fikcje, które utrzymuje i do których się przywiązuje. „A co jeśli kultywuje jasność i sarkazm, co jeśli rozważa prawdę bez domieszek fałszu?" – pytał Cioran. „Wtedy rozpada się i załamuje. Stąd potrzeba metafizycznego oszustwa, które należy projektować, wymyślać i utrzymywać w czasie. Tego rodzaju najwyższe kłamstwo nadaje sens historii".

W „Uległości" Houellebecq ciekawie portretuje kastę naukowców. Ma to być środowisko konformistyczne, które potrafi się dopasować do każdej sytuacji, byleby nie stracić swojej wygodnej pozycji, byleby zachować status quo. I to jest racjonalne myślenie. Natomiast podświadomie naukowcy zdają sobie sprawę, że rezerwuary bezpieczeństwa się kończą. Jeśli Macron nie dźwignie gospodarki i nie zaszczepi na trwałe optymizmu w społeczeństwie francuskim, kolejnym prezydentem zostanie Marine Le Pen. Albo jeszcze większy nicpoń.

Autor jest socjologiem, adiunktem w Ośrodku Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego