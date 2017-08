Małe apokalipsy

Trwa „złota era telewizji", epoka, w której najciekawsze produkcje możemy oglądać już nie w salach kinowych, ale na małych ekranach telewizorów czy laptopów.

Siła seriali telewizyjnych polega nie tylko na tym, że tworzą je coraz lepsi reżyserzy i scenarzyści, a występują w nich największe gwiazdy. Zaczynają one również diagnozować stan ducha współczesnych społeczeństw. Mówią o tym, czego pragniemy, jakie są nasze ambicje czy tęsknoty. Ale zdarza się, że opowiadają również o lęku, najbardziej skrywanej przez nas, a jednocześnie w potężny i często niezrozumiały sposób kierującej naszym życiem emocji.

Pewnego dnia znika co 50. człowiek, W sumie około 140 mln ludzi. Znikają dobrzy i źli, starzy i młodzi, celebryci i żebracy, wyznawcy każdej religii, członkowie wszystkich narodów – w każdej z tych grup w podobnej, wynoszącej 2 procent liczbie. Nie wiadomo, co się z nimi stało, gdzie są, czy kiedyś wrócą, czy może przeciwnie, do podobnego zniknięcia dojdzie ponownie. Nie wiemy, czy dla tych, którzy odeszli, była to kara czy nagroda. Trzy lata po tym wydarzeniu rozpoczyna się akcja serialu HBO „Pozostawieni". Jego akcja nie toczy się w rytmie hipotez na temat przyczyn tego, co się stało. „Pozostawieni" opowiadają o tym, co dzieje się z tymi, którzy zostali.