Technika ma etyczne konsekwencje

Mądrość w nauce i technice – to przede wszystkim umiejętność przewidywania skutków podjętych decyzji, wprowadzonych procedur czy wynalazków.

To zaś, że coś jest technicznie możliwe, a wynalazcy przekonują, że ich cele są szlachetne, nie oznacza, że dane odkrycie nie jest potencjalnie niebezpieczne.

Te proste prawdy aż narzucają się w przypadku najnowszych doniesień „American Journal of Obstetrics and Gynecology". Wynika z nich, że grupa badaczy z University of Western Australia przygotowała „sztuczną macicę", dzięki której udało im się przez tydzień utrzymywać przy życiu i normalnym funkcjonowaniu jagnię. Po tym czasie wydobyto je całkowicie zdrowe z urządzenia. Jagnięcie w embrionalnej fazie rozwoju umieszczono w płynach owodniowych i urządzeniu, które pozwala na wymianę gazów i dostarczanie składników odżywczych. Dzięki temu można było uchronić je przed uszkodzeniem układu oddechowego czy śmiercią. Wcześniej procedurę taką zastosowano wobec zwierząt w Center for Fetal Research w Filadelfii. Z czasem procedura ta może zostać zastosowana także wobec ludzi. – Technika wymaga jeszcze udoskonalenia, ale sądzę, że system wsparcia rozwoju i funkcjonowania może być drogą do ratowania niemowląt, które urodziły się zdecydowanie za wcześnie – podkreśla dr Matt Kemp z University of Western Australia.