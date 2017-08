Nie zabieracie ręki z ognia

Drodzy Bracia! „Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną".

Celowo zaczynam mój list do Was tymi słowami Siewcy, bo boję się, że ten spór między Andrzejem i Antonim wymknie się spod kontroli i stanie powodem do zgorszenia dla maluczkich. Niepokoję się o to tym bardziej, że w tych dniach miałem okazję towarzyszyć Waszym żołnierzom w drodze do Matki. Pośród wielu próśb, jakie do Niej zanosili, powtarzała się ta o odsunięcie szkodników z armii oraz o mądrość dla tych, którzy nią zarządzają. Wydaje mi się, że powinniście zwrócić na to uwagę. Andrzej chyba przytomnieje, ale gdzie są inni? Źle się dzieje, gdy polityka i wojny między Wami wchodzą między tych, którzy mają Was bronić.

Jesteście w świecie znakiem sprzeciwu, ale nie powinniście ciągle chwytać za miecz. Nie mówię, że macie zaprzestać walki. Próbuję Wam raczej powiedzieć, że nie wolno Wam walczyć między sobą. Macie być mocni, ale siłą potęgi Siewcy! Macie się oblec – jak pisał Paweł do braci w Efezie – w zbroję Bożą, biodra i pancerz sprawiedliwości macie opasać prawdą, a w „każdym położeniu" brać „wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego". Zapytacie jakie pociski? Pychę, gniew, zazdrość, chciwość... Pełno tego pośród Was.